США официально запросили проведение СБ ООН по Венесуэле

Вашингтон намерен созвать заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

"США официально запросили созвать заседание Совбеза ООН в субботу в 9 утра, чтобы обсудить кризис в Венесуэле", - сообщили сотрудники американского постпредства при Организации в своем Twitter.

Очевидно, что Вашингтон хочет придать импульс развитию ситуации в Боливарианской республике и привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Впрочем, российская сторона не видит необходимости дискутировать по поводу Венесуэлы в СБ ООН, так как проблема носит внутренний характер. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Орагнизации Василий Небензя.

Примечательно, что американская сторона стремится поговорить о той ситуации, которую сама и создала.

Накануне спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост. В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

В свою очередь в Москве поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с ним подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права".