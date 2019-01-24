Стали известны составы команд на Матч звезд Единой лиги

Стали известны составы команд, которые примут участие в Матче звезд баскетбольной Единой лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Они сформировались по итогам голосования болельщиков и анкетирования представителей СМИ. Отметим, впрочем, что составы на данный момент еще не окончательные, так как лига имеет еще две wild card для каждой из команд.

Вместе с тем, костяк сборных "Звезд России" и "Звезд мира" уже ясен. И вот как выглядит состав команды "Звезды России" в настоящее время: Андрей Воронцевич, Джоэль Боломбой (оба - ЦСКА), Алексей Швед ("Химки"), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба - "Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Артем Забелин, Артем Клименко (оба - "Автодор"), Сергей Карасев, Евгений Воронов (оба - "Зенит").

"Звезды мира": Нандо Де Коло, Серхио Родригес (оба - ЦСКА), Энтони Гилл, Джордан Мики (оба - "Химки"), Морис Ндур, Джамар Смит (оба - УНИКС), Энтони Клеммонс ("Астана"), Джален Рейнольдс ("Зенит"), Кендрик Перри ("Нижний Новгород").

Составы команд сформированы, исходя из двух правил. Прежде всего, каждая команда должна состоять из 10 баскетболистов - пятерых защитников и пятерых игроков передней линии. Кроме того, в одной команде не должно быть более двух представителей одного клуба.

Среди лидеров голосования СМИ ожидаемо оказались Швед, Боломбой, Кулагин, Фридзон и другие. Отмечается, что окончательные составы будут названы в ближайшее время. Матч звезд состоится 17 февраля в Москве на арене в Петровском парке.