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24.01.2019 20:04
Рубрика: Власть

Доверительный диалог

Стратегическое партнерство России и Индии составляет одну из опорных осей глобальной архитектуры
Текст: Игорь Моргулов (заместитель министра иностранных дел Российской Федерации)
Российская газета - Спецвыпуск № 16(7774)
Движение к многополярности является главным течением складывающегося в последние десятилетия мироустройства. Его неотъемлемая составляющая - разнообразие центров политической и экономической мощи.
Фото: РИА Новости www.ria.ru Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: РИА Новости www.ria.ru

Это позволяет в условиях геополитической турбулентности и структурных перемен в мировой экономике сохранять баланс в межгосударственных отношениях, препятствует установлению со стороны кого-либо единоличного или блокового диктата.

К полюсам нарождающегося полицентричного мира по праву относят Россию и Индию. Более того, особо привилегированное стратегическое партнерство между нашими странами составляет сегодня одну из опорных осей глобальной архитектуры.

СМИ: Россия и Южная Корея поборются за оружейный контракт в Индии

Индия - важный единомышленник России на международной арене. Связи Москвы и Нью-Дели отличает тесная, ориентированная на долгосрочную перспективу координация подходов к решению актуальных мировых и региональных проблем. Наши страны едины в готовности совместными усилиями противостоять угрозам XXI века, способствовать продвижению позитивной, объединительной повестки дня. Независимая и ответственная внешняя политика обоих государств является значимым фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Мы плотно взаимодействуем в различных международных форматах, в первую очередь ООН, "Группе двадцати", БРИКС, ШОС, РИК (Россия - Индия - Китай), а также в многоуровневых механизмах сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Индии Сушма Сварадж приветствуют друг друга. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Основой двусторонних отношений служат доверительный политический диалог, разветвленные и эффективно функционирующие механизмы сотрудничества, включающие заседания межправительственных комиссий, проведение консультаций между отраслевыми ведомствами. Все более интенсивными становятся обмены на парламентском треке, связи по линии регионов, гуманитарные контакты. Активно развивается военно-техническое сотрудничество, регулярно проходят совместные военные учения.

Наши страны едины в готовности совместными усилиями противостоять угрозам XXI века

Россия и Индия наработали богатый опыт кооперации в целом ряде отраслей, в том числе энергетической, нефтегазовой, химической, добывающей, медицинской. Сообща реализуют масштабные проекты, такие, например, как сооружение атомных электростанций. Устойчиво возрастает взаимный интерес деловых кругов двух стран, особенно сейчас, когда "приводные ремни" мирового экономического прогресса все заметнее смещаются в направлении Азии. Опора на накопленный опыт и его творческое применение в современных условиях призваны обеспечить качественный и количественный скачок российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Вся история традиционной дружбы Москвы и Нью-Дели наглядно показывает, каких успехов можно достичь в отношениях крупных государств при наличии между ними подлинного доверия и взаимного уважения, равноправном учете интересов друг друга.

Всестороннее упрочение особо привилегированного стратегического партнерства - залог процветания народов России и Индии, необходимое условие стабильности и устойчивого развития во всем мире.

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