Важным показателем развития экономических связей России и Индии служит рост товарооборота.

Как сообщили "РГ" в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, динамика роста последнего года дает возможность прогнозировать, что по итогам 2018 года объем товарооборота превысит уровень не только прошлого года, а это 9,4 миллиарда долларов США, но и достигнет пятилетнего максимума. Так, за 10 месяцев (январь-октябрь) 2018 года товарооборот вырос по отношению к соответствующему периоду 2017 года на 17 процентов и составил 8,5 миллиарда долларов. При этом российский экспорт увеличился на 21,1 процента - до 5,9 миллиарда долларов, импорт вырос на 8,7 процента и составил 2,6 миллиарда долларов.

Существенную долю в российском экспорте в Индию занимает несырьевая неэнергетическая продукция. Так, за 10 месяцев в Индию было поставлено товаров этой группы (по методологии Российского экспортного центра) почти на 4 миллиарда долларов (67 процентов от общего объема экспорта). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на миллиард долларов или на 33,1 процента.

Среди лидирующих в структуре российского экспорта товаров - машинотехническая продукция, в том числе различного рода двигатели, промышленное оборудование и запасные части. За десять месяцев прошлого года доля таких товаров составила 24 процента от всего экспорта.

Традиционно высока доля экспорта минеральных продуктов - около 23 процентов. Это в основном нефть и нефтепродукты (около 17 процентов), а также каменный уголь - 5 процентов. В 2018 году по контрактам между государственной индийской компанией GAIL и российскими "Газпромом" и "Новотеком" начались поставки сжиженного природного газа.

В структуре российского экспорта в Индию традиционно большую долю имеют необработанные алмазы и серебро - 16 процентов, а также продукция химической промышленности, в том числе удобрения - 13,3 процента.

Индийские компании поставляют в Россию продовольственные товары, наибольшую долю традиционно занимают чай и кофе

В свою очередь, индийские производители поставляют в Россию продовольственные товары - в сумме около 23 процентов. При этом наибольшую долю традиционно занимают чай и кофе - 5 процентов, затем идут мясо, морепродукты, табачные изделия и др.

Также около 22 процентов импорта занимает продукция машинотехнической промышленности. Большую долю в этом сегменте занимают автокомпоненты - 5 процентов, а также телефонные аппараты, в том числе сотовой связи - до 4 процентов. Текстильная промышленность стабильно дает 10-11 процентов индийского импорта в Россию. Наибольшую долю составляют продукция химической и фармацевтической промышленности - 31 процент. При этом 15 процентов составляют лекарства. Это значительная доля препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ряд субстанций для производства препаратов. За 10 месяцев 2018 года Индия поставила в Россию лекарств на 400 миллионов долларов.

В прежние годы порой высказывались претензии к их качеству. Поэтому в сентябре 2018 года Росздравнадзор и Индийская организации по контролю за стандартами лекарственных средств на Российско-Индийской межправительственной комиссии договорились в оперативном порядке выявлять ввозимые в Россию недоброкачественные и фальсифицированные лекарственные средства и субстанции и принимать необходимые меры.

Для компаний, нацеленных на участие в международных проектах, получение всесторонней информации о потенциальных партнерах, заинтересованных в сотрудничестве, - это неотъемлемая часть работы и составляющая успеха. Участие в международных выставочных мероприятиях и экономических саммитах создает обширные возможности для установления деловых контактов. Индийский бизнес активно принимает участие в Петербургском и Восточном экономических форумах и практически во всех ведущих отраслевых выставках в России.

Российские и индийские компании совместно работают над проектами в области судостроения, поставок подвижного состава, рельсов и многих других. В Минпромторге РФ ожидают, что участие в Восточном экономическом форуме 2019 года представительной индийской делегации во главе с премьер-министром страны позволит качественно изменить торгово-экономические отношения Индии и Дальнего Востока России.

Сейчас экономика Индии активно развивается, перед страной стоят масштабные задачи по развитию промышленности, транспортной и энергетической инфраструктур, сельского хозяйства и других.

Учитывая потребности растущей экономики Индии, очевиден значительный нереализованный потенциал российского несырьевого экспорта в Индию. По официальной индийской статистике, в 2017/18 финансовом году страна импортировала электрические машины и оборудование на 48 миллиардов долларов, при этом поставки из России составили 0,04 процента от этой суммы (39-е место среди всех поставщиков). Схожая ситуация и с энергетическим оборудованием - при общем объеме импорта в 38 миллиардов долларов доля России всего 0,25 процента (34-е место). Летательных аппаратов Индия закупила на 8 миллиардов долларов, доля России - 0,4 процента, или 16-е место.

Как считают в министерстве, основные причины слабых позиций российских производителей на индийском рынке - незнание конъюнктуры, отсутствие маркетинга и системной долгосрочной работы по выводу продукции и услуг на рынок, нехватка опыта участия в международных тендерах - доминирующей форме получения заказов в Индии. А также неконкурентные цены на продукцию, необходимость сертификации и адаптации продукции под требования индийского потребителя, тарифные барьеры, сложная логистика и неразвитость инструментов финансовой поддержки, языковой барьер. Все это требует системной работы и серьезного изменения подходов к решению этих вопросов. Возможности Минпромторга РФ по поддержке экспорта российской промышленной продукции усилились благодаря тому, что в его структуру переданы торгпредства России в зарубежных странах. Более того, торгпредство России в Индии вошло в число восьми, выбранных в качестве пилотных для построения новой модели поддержки российского экспорта. В министерстве возлагают большие надежды на то, что работа торгпредств в тесной связке с Российским экспортным центром и при активном участии российских компаний в продвижении своей продукции на зарубежные рынки принесет свои плоды.