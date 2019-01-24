Трамп пообещал найти возможность выступить с ежегодным посланием

Президент США Дональд Трамп пообещал найти альтернативный вариант обращения к гражданам страны, чтобы изложить свое видение ситуации в Соединенных Штатах и направлений деятельности своей администрации.

Такое заявление американский лидер сделал после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказала главе государства в праве выступить в законодательном органе с ежегодным обращением "О положении страны".

Выступая в среду перед журналистами, глава Белого дома отметил, что, отменив его выступление, Пелоси дала понять, что "она не хочет выслушать правду". Трамп выразил убежденность в том, что данный шаг со стороны Конгресса станет "огромным черным пятном" в истории прекрасной страны, пишет ТАСС.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту Дональду Трампу выступить в Конгрессе с ежегодным обращением до тех пор, пока федеральное правительство не возобновит работу. Спикер отметила, что ранее, когда она приглашала Трампа, никто не мог и предположить, что правительство все еще будет закрыто.

Напомним, в США с 22 декабря частично приостановлена работа правительства. Причиной стали разногласия президента США и демократов в Конгрессе по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а представители Демократической партии выступают против.