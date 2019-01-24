Трампу запретили выступать в конгрессе США

Ежегодное обращение президента США "О положении страны" перед полным составом конгресса стало очередным заложником продолжающегося в стране шатдауна - приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Это выступление традиционно организуется в конце января в помещении палаты представителей США, которая по итогам последних промежуточных выборов перешла под контроль оппозиционной демократической партии.

Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что не собирается выступать с посланием до тех пор, пока исполнительная ветвь власти не возобновит свою работу. Кроме того, он не намерен искать альтернативные площадки для выступления, хотя изначально в Белом доме не исключали такой вариант.

По его версии, спикер нижней палаты Нэнси Пелози, возглавляющая оппозиционную фракцию, сначала сама предложила ему выступить с посланием, и он согласился. Но затем она переменила свое мнение и предложила сделать это позже. "Это ее прерогатива, я выступлю с обращением, когда шатдаун завершится", - написал Трамп, добавив, что его выступление будет "замечательным".

Ранее Нэнси Пелози отправила ему письмо, в котором заявила, что пока шатдаун не закончится, палата представителей "не намерена рассматривать резолюцию, дающую главе Белого дома полномочия выступить в помещении палаты". Она выразила надежду на то, что финансирование правительства будет возобновлено в скором будущем, предложив главе государства подписать подготовленный демократами документ.

Но их предложение не включает в себя пункта о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов. А без этого Трамп отказывается подписывать документы о возобновлении финансирования исполнительной ветви власти. Демократы в свою очередь недавно отвергли предложение президента, который в обмен на возведение барьера выразил согласие одобрить на 3 года закон о правовой защите от депортации детей нелегальных мигрантов.

Ранее из-за этих разногласий Белому дому и конгрессменам не удалось согласовать параметры бюджета на 2019 финансовый год, что привело к приостановке работы правительственных учреждений с конца декабря прошлого года. Текущий 34-дневный шатдаун уже стал рекордным по продолжительности в истории страны.