Объединения трудовых мигрантов, похоже, вскоре могут превратиться в значимого в общественной жизни Киргизии игрока и оказать существенное влияние на внутриполитическую борьбу.

Пробудить интерес этой многотысячной группы, до сих пор мало интересовавшейся политикой, к процессам, происходящим на родине, помогла непарламентская оппозиция. Представители организаций последней выступили с неоднозначной инициативой. Они предложили вынести на всенародное голосование вопрос о лишении русского языка официального статуса.

- Представители 47 организаций высказались относительно того, что в Киргизстане может быть государственным только киргизский язык, а русский - языком международного общения, но иметь статус, закрепленный в Конституции, - сообщил прессе об инициативе коллег экс-генпрокурор КР Азимбек Бекназаров, но поспешил их успокоить. - Данный вопрос, вероятно, выноситься на всенародное обсуждение не будет, потому что у подобной инициативы очень много противников. Лично я, к примеру, считаю, что русский язык, конечно, нужен. Но мнение народа мы тоже должны учитывать.

Власти республики воздержались от комментариев по поводу неоднозначной инициативы. Руководство страны ранее неоднократно заявляло, что русский язык необходим для развития республики и отказываться от него оно не собирается. С ответом несистемной оппозиции неожиданно выступил общероссийский киргизский конгресс, включающий десятки объединений уроженцев и граждан республики. Конгресс направил местным политикам открытое обращение за подписью 53 земляческих организаций, представляющих интересы трудовых мигрантов, находящихся на заработках в разных регионах РФ.

- Около миллиона мигрантов с помощью русского языка зарабатывают себе на хлеб, кормят семьи, вносят огромный вклад в экономику страны, - утверждается в обращении. - Россия - стратегический партнер Киргизстана, и членство республики в ЕАЭС преимущественно приносит свои плоды для мигрантов. Теперь все соотечественники в России задаются вопросом: неужто у политической элиты республики не осталось других проблем, кроме как лишить русский язык официального статуса? Неужели сегодня развитию экономики мешает русский язык? Призываем заняться конкретными делами, направленными на улучшение жизни людей на местах.

Участникам оппозиции напомнили, что многие из них в недавнем прошлом были высокопоставленными чиновниками. Поэтому, как полагают в организациях киргизстанцев в России, ответственность за массовую миграцию, причинами которой стали безработица на местах и политические потрясения, лежит на этих политиках. Критика добавила дискуссии градус, а затем масла в огонь подлил лидер одной из мелких оппозиционных партий, публично призвав трудовых мигрантов "не лезть во внутренние дела КР".

Опрометчивое заявление, возможно, еще будет стоить оппозиционеру политической карьеры. В организациях назвали позицию деятеля безнравственной и демонстрирующей элементарную безграмотность, а конгресс обратился к президенту и парламенту республики с просьбой дать соответствующую правовую оценку его словам и назвать их провокационными и подрывающими стабильность в стране.

Кстати



Киргизия меняет посла в России. Дипломатическое представительство республики возглавит экс-министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов. Прежний посол - Болот Отунбаев - вызывал критику у представителей киргизской диаспоры в России. "Я знаю проблемы наших мигрантов, - отметил по этому поводу президент КР Сооронбай Жээнбеков. - Поэтому пост посла в России займет более опытный человек, который, надеюсь сможет помочь нашим соотечественникам".