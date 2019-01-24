У россиян оказалось рекордное количество свободных денег

Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.

Индекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги. В конце года, когда люди получают различные премии, был отмечен самый внушительный рост этого индекса за 12 месяцев. На показателях не сказались даже многочисленные траты на подарки и застолья, характерные для предпраздничного периода.

"В декабре индекс "свободных денег" показал традиционный для конца года скачок вверх. Количество свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достигло объема в 36,7 тысячи рублей.

Таким образом, за месяц индекс "свободных денег" вырос более чем в полтора раза", - сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

В годовом выражении индекс вырос на 20 процентов и составил 24,2 тысячи рублей. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 18,5 тысячи рублей.