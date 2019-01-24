Новости

Эрдоган поддержал Николаса Мадуро 08:36
Ученые предложили новое объяснение смерти Александра Македонского 08:06
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег 07:44
Не менее 13 человек погибли во время протестов в Венесуэле 07:35
Тимошенко пообещала Украине энергетическую свободу 07:23
Четырехэтажный жилой дом обрушился в пригороде Нью-Дели 07:13
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа 07:04
Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами 06:56
Врачи назвали самое полезное мороженое 06:47
Глава Читы объяснил причину своей отставки 06:31
Мадуро дал 72 часа американским дипломатам на выезд из страны 06:16
МИД Китая выразил протест из-за новой разведывательной стратегии США 05:59
Захарова прокомментировала позицию Запада относительно Венесуэлы 05:44
Камчатская медведица Маша благополучно добралась до Калуги 05:37
В Индонезии из-за наводнений погибли 26 человек 05:29
Эвакуации людей из-за сообщений о минировании прошли в Хабаровске 05:20
Washington Post: "Шатдаун" может затянуться до апреля 05:03
Врачи рассказали о влиянии одной порции курицы на риск смерти 05:00
Приморье может лишиться тигра Амура 04:56
Вертолет МЧС доставил в Хабаровск обгоревшего на пожаре ребенка 04:46
В Приморье проверят школу, где якобы прошла лекция "авторитетов" 04:40
Находящаяся в коме женщина родила от изнасиловавшего ее медбрата в США 04:35
ЮНЕСКО: Издевательствам в школах подвергается каждый третий ученик 04:30
Мексика заявила о признании правительства Мадуро 04:27
На Сахалине эвакуировали людей из школ и административных зданий 03:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 07:44
Рубрика: Экономика

У россиян оказалось рекордное количество свободных денег

Текст: Екатерина Ясакова

Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Что делать, если вам не хватает зарплаты

Индекс свободных денег - это разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги. В конце года, когда люди получают различные премии, был отмечен самый внушительный рост этого индекса за 12 месяцев. На показателях не сказались даже многочисленные траты на подарки и застолья, характерные для предпраздничного периода.

"В декабре индекс "свободных денег" показал традиционный для конца года скачок вверх. Количество свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достигло объема в 36,7 тысячи рублей.

Таким образом, за месяц индекс "свободных денег" вырос более чем в полтора раза", - сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

В годовом выражении индекс вырос на 20 процентов и составил 24,2 тысячи рублей. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 18,5 тысячи рублей.

Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами
Глава Читы объяснил причину своей отставки
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября