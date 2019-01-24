Участников "Главной роли" перевоплотятся в героев советских кинофильмов

Новости

"Локомотив" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ 22:27
"Монако" временно отстранил Анри от работы с первой командой 22:27
При пожаре в Балашихе погибли два человека 22:18
10 иномарок с пробегом, которые чаще всего покупали в России 22:15
Посол ответил на сообщения о прилете в Венесуэлу самолетов из России 22:05
Песков назвал инициатора телефонного разговора Путина с Мадуро 21:51
Нового президента Renault "назначило" правительство 21:46
США официально запросили проведение СБ ООН по Венесуэле 21:43
Renault: смена руководства не повлияет на АвтоВАЗ 21:32
В Балашихе из-за пожара в новостройке эвакуировали 30 человек 21:23
В декабре цены на бензин у производителей упали на 15,4 процента 21:21
Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике 21:20
Захарова прокомментировала двойные стандарты Макрона 21:15
СМИ: В жилом доме в Балашихе произошел взрыв 21:09
Посол: Совместные предприятия РФ в Венесуэле работают в штатном режиме 20:50
В Китае начали штрафовать уткнувшихся в телефон пешеходов 20:36
Онлайн-оплата пошлины за покупки в интернете возможна со следующей недели 20:30
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Нальчике 20:29
Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково 20:22
США расширили санкционные списки в отношении Ирана 20:05
В Прикамье подал в отставку чиновник, заподозренный в незаконной охоте 20:00
Небензя призвал не выносить ситуацию в Венесуэле на обсуждение СБ ООН 19:52
В Нальчике неизвестные напали на полицейского 19:46
Адвокат: Суд вынес вердикт по делу Януковича под давлением власти 19:44
Министр обороны Венесуэлы заявил, что не допустит гражданской войны 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 21:53
Рубрика: Культура

Участников "Главной роли" перевоплотятся в героев советских кинофильмов

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Премьера музыкального киношоу "Главная роль", Первый канал, 3 февраля, 19.10
12 участников программы "Главная роль" перевоплотятся в героев любимых советских кинофильмов. Фото: Максим Ли 12 участников программы "Главная роль" перевоплотятся в героев любимых советских кинофильмов. Фото: Максим Ли
12 участников программы "Главная роль" перевоплотятся в героев любимых советских кинофильмов. Фото: Максим Ли

"Главная роль" - это новое российское шоу, не имеющее аналогов в мировом телепространстве. Суть его в том, что его герои - знаменитости, чья деятельность не связана с кинематографом, реализуют свою мечту - сыграть в кино. У нас на ТВ уже были звезды в цирке, на льду, на ринге, даже на необитаемом острове. Все это, как правило, были купленные форматы, но с участием российских селебрити. А теперь двенадцати участникам программы предстоит перевоплотиться в героев легендарных советских фильмов. Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Родион Газманов, Анфиса Чехова, Арина Шарапова, Наталья Подольская, Валерий Сюткин, Александр Панайотов, Анна Седокова, Алексей Ягудин, Аскольд Запашный и Мария Киселева поборются за звание победителя.

Фото: Предоставлено кинокомпанией "Русское"
Появились новые фото со съемок сериала "Зулейха открывает глаза"

Каждый из выпусков программы посвящен одной теме: фильмы о любви, детективы, детское кино... Перед начинающими актерами не ставится задача скопировать игру известных артистов, они могут привносить в роль что-то свое. Так, Аскольд Запашный, которому в одной из программ досталась роль робота Вертера из фильма "Гостья из будущего", решил не пересматривать фильм, который видел в детстве неоднократно, чтобы сыграть по-своему. А Яна Чурикова, которой предстояло перевоплотиться в Людмилу Прокофьевну Калугину из "Служебного романа", все же освежила фильм в памяти, но сыграла Мымру иначе, чем Алиса Бруновна Фрейндлих.

С новоиспеченными киноактерами работают известные режиссеры - и это один из самых интересных элементов программы. Александр Стриженов, Иван Шахназаров, Алексей Смирнов, Артур Богатов и другие разбирают с "артистами" роль, учат их держаться в кадре.

На съемочной площадке могут появиться и профессиональные актеры, сыгравшие роли в этом фильме. Например, на съемках сцены в охотничьем домике в "Гардемаринах" партнером певицы Анны Седоковой, которой досталась роль Анастасии Ягужинской, стал настоящий Алеша Корсак - Дмитрий Харатьян.

Фото: личная страница Антона Зайцева в vk.com
Названы новые ведущие программы "Орел и Решка"

Зрители узнают много нового о том, как снимались легендарные кинокартины. В первом выпуске программы авторы обращаются к таким фильмам, как "Золотой теленок", "Формула любви", "Девчата", "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Тот самый Мюнхгаузен".

Оценивать игру новоиспеченных актеров будет профессиональное жюри: Александр Михайлов, Елена Яковлева и Дмитрий Астрахан. А четвертый член жюри в каждом выпуске будет новый. В первой программе это Мария Шукшина. По условиям шоу до финала дойдут лишь трое участников. И лишь потом выберут победителя.

Ведущие "Главной роли" - Ирина Муромцева и Павел Прилучный, которые, кстати, будут еще петь и танцевать. Помимо ведущих на площадке присутствует тапер - обязательный участник киносеанса во времена немого кино. В программе это Олег Ярушин.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Попытка госпереворота в Венесуэле
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали "серебро" на ЧЕ в Минске
Украина оказалась на пороге эпидемии кори
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов