Участников "Главной роли" перевоплотятся в героев советских кинофильмов

Премьера музыкального киношоу "Главная роль", Первый канал, 3 февраля, 19.10

"Главная роль" - это новое российское шоу, не имеющее аналогов в мировом телепространстве. Суть его в том, что его герои - знаменитости, чья деятельность не связана с кинематографом, реализуют свою мечту - сыграть в кино. У нас на ТВ уже были звезды в цирке, на льду, на ринге, даже на необитаемом острове. Все это, как правило, были купленные форматы, но с участием российских селебрити. А теперь двенадцати участникам программы предстоит перевоплотиться в героев легендарных советских фильмов. Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Родион Газманов, Анфиса Чехова, Арина Шарапова, Наталья Подольская, Валерий Сюткин, Александр Панайотов, Анна Седокова, Алексей Ягудин, Аскольд Запашный и Мария Киселева поборются за звание победителя.

Каждый из выпусков программы посвящен одной теме: фильмы о любви, детективы, детское кино... Перед начинающими актерами не ставится задача скопировать игру известных артистов, они могут привносить в роль что-то свое. Так, Аскольд Запашный, которому в одной из программ досталась роль робота Вертера из фильма "Гостья из будущего", решил не пересматривать фильм, который видел в детстве неоднократно, чтобы сыграть по-своему. А Яна Чурикова, которой предстояло перевоплотиться в Людмилу Прокофьевну Калугину из "Служебного романа", все же освежила фильм в памяти, но сыграла Мымру иначе, чем Алиса Бруновна Фрейндлих.

С новоиспеченными киноактерами работают известные режиссеры - и это один из самых интересных элементов программы. Александр Стриженов, Иван Шахназаров, Алексей Смирнов, Артур Богатов и другие разбирают с "артистами" роль, учат их держаться в кадре.

На съемочной площадке могут появиться и профессиональные актеры, сыгравшие роли в этом фильме. Например, на съемках сцены в охотничьем домике в "Гардемаринах" партнером певицы Анны Седоковой, которой досталась роль Анастасии Ягужинской, стал настоящий Алеша Корсак - Дмитрий Харатьян.

Зрители узнают много нового о том, как снимались легендарные кинокартины. В первом выпуске программы авторы обращаются к таким фильмам, как "Золотой теленок", "Формула любви", "Девчата", "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Тот самый Мюнхгаузен".

Оценивать игру новоиспеченных актеров будет профессиональное жюри: Александр Михайлов, Елена Яковлева и Дмитрий Астрахан. А четвертый член жюри в каждом выпуске будет новый. В первой программе это Мария Шукшина. По условиям шоу до финала дойдут лишь трое участников. И лишь потом выберут победителя.

Ведущие "Главной роли" - Ирина Муромцева и Павел Прилучный, которые, кстати, будут еще петь и танцевать. Помимо ведущих на площадке присутствует тапер - обязательный участник киносеанса во времена немого кино. В программе это Олег Ярушин.