Украина оказалась на пороге эпидемии кори - заболеваемость этой, когда-то считавшейся исключительно "детской", болезнью, растет гораздо быстрее местной экономики. Только за вторую неделю января выявлено больше полутора тысячи заболевших, всего же с начала года уже 8,5 тысячи человек заболели и пятеро умерли.

Заметно, что год от года количество пациентов растет в арифметической прогрессии. Если до "революции достоинства", в 2013 году, подтвержденные случаи кори исчислялись сотнями, в 2017 году их было уже почти 5 тысяч, а по итогам одиннадцати месяцев 2018 года Центр общественного здоровья минздрава Украины озвучил шокирующую цифру - почти 45 тысяч заболевших. И это худший показатель в Европе.

Новости последних дней об этом заболевании в украинских СМИ похожи на военные сводки: "В Энергодаре зарегистрировали групповое заболевание корью у детей", "С начала года 53 ребенка в Луцке заболели корью", "В селе под Одессой 58 детей заболели корью", "В Запорожье четыре врача частной клиники заразились корью от пациента", "В Лукьяновском СИЗО началась эпидемия кори", "Во Львове от кори умерла женщина" и т.д.

Минздрав Украины, возглавляемый гражданкой США Ульяной Супрун, только в среду осознал опасность ситуации и пообещал созвать специальную комиссию, чтобы решить - эпидемия на Украине или просто вспышка. Предполагается, что на Украине, как и ранее в Грузии, будет объявлена эпидемия. Причем, как утверждают критики министра Супрун, сделано это будет скорее из коммерческих рассуждений, а не из медицинского долга. Дело в том, что объявление эпидемии позволяет министерству требовать от правительства средства сверх запланированных на закупку дорогостоящих зарубежных вакцин. И нужно напомнить, что именно обвинения в коррупции при закупке за рубежом лекарств и прививок стали поводом для отставки двух предшественников Супрун. Всем также памятна эпопея со свиным гриппом на Украине зимой 2009 года, когда тогда еще премьер Юлия Тимошенко "спасла" страну от этого заболевания, закупив за границей огромное количество определенного лекарства, оказавшегося одновременно просроченным и бесполезным. Однако вакцину закупать действительно нужно - на сегодня в стране осталось менее 600 тысяч прививок от кори, и это при том, что для полной безопасности требуется не одна инъекция. Украинские эпидемиологи также опасаются, что повальная вакцинация, которую хочет развернуть Супрун, напротив, не повысит, а уничтожит иммунитет населения, и настаивают на индивидуальном подходе.

Пока же министр с дипломом фельдшера Супрун "лечит" украинцев в своих социальных сетях полезными советами. Например, в январе она рекомендовала украинцам отказаться от черной икры в пользу красной, менее вредной и более дешевой. И это не шутка.