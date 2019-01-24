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24.01.2019 17:41
Рубрика: В мире

В Австрии потомки князя Эстерхази похитили 88-летнюю аристократку

Текст: Александр Саможнев

Криминальная драма разыгралась в городе Айзенштадт в земле Бургенланд. Среди белого дня похитили 88-летнюю Магдольну Терезию Отрубай, которая приходится матерью управляющему фондом Эстерхази, являющимся одним из богатейших наследных фондов в Европе, сообщает телеканал Oе24.

По свидетельствам очевидцев, после обеда пожилая дама прогуливалась с сиделкой по Эстерхази штрасе. В этот момент перед ними резко остановились два черных джипа. Из них выскочили двое мужчин и женщина, они оттолкнули  помощницу в сторону и втащили даму в один из автомобилей.

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Сиделка обратилась в полицию, после чего в районе города Айзенштадт и Нойзидль-ам-Зее началась поисковая операция. Автомашины с похитителями двигались к венгерской границе. В этой связи был объявлен международный розыск. В общей сложности в освобождении заложницы приняли участие 100 сотрудников правоохранительных органов.

Спустя несколько часов в полицию обратилась дочь Магдольны Отрубай и сообщила, что мать находится у нее дома. Якобы она все это время находилась в Швейцарии. Прокуратура обвинила родственницу пожилой дамы в принуждении и лишении свободы. Кроме того, обвиняемой, по всей вероятности, придется оплатить расходы на поиски пострадавшей.  "Несомненно, речь идет об интриге в семье Отрубай. Не исключено, что дочь похитила мать с целью шантажа и получения материальной выгоды", - комментировал ситуацию друг семьи Эстерхази Норберт Ван Хандель.

Между тем  спор между семьей Эстерхази и Отрубай длится уже давно. В 2002 году княжна Мелинда Эстерхази, умершая в 2014 году,  поручила племяннику Штеффену Отрубаю управлять предприятиями и фондом Эстерхази. С той поры представители княжеского рода жаловались, что их не допускают к управлении делами. Напомним, семья Эстерхази владеет в земле Бургенланд недвижимостью стоимостью 1,4 миллиарда евро, кроме того, в фонде аккумулированы средства в размере 50 миллионов евро.

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Справка

Э́стерхази, или Эстергази-Галанта (венг. Esterházy de Galántha) - крупнейшие частные землевладельцы Венгрии при Габсбургах. Приверженность царствующему дому и католицизму в XVII веке привела  род из Галанты (ныне в Словакии) к быстрому обогащению. С 1712 года глава рода носил княжеский титул. Эстерхази считались равнородными европейским монархам. Основная линия семьи обосновалась сначала в Форхтенштайне, а потом в Айзенштадте, который является в наше время главным городом земли Бургенланд.

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