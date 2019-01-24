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Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 20:14
Рубрика: В мире

Сколько вешать в "цифре"

Текст: Алексей Чуриков (Бразилия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Все государственные школы Бразилии кормят своих учеников в обязательном порядке. В стране уже более 60 лет действует национальная программа школьного питания, гарантирующая поступление бюджетных средств во все государственные детские образовательные учреждения. В последние годы ей на подмогу приходят современные технологии в рамках "Цифровой школьной кухни".

Бюджетные деньги используются для закупки продуктов, напитков, обустройства столовых и других нужд. Контроль за правильностью расходования средств и качеством приготовленной пищи осуществляется различными ведомствами, в первую очередь министерством образования, а также обществом - через советы школьного питания. Проверяющими органами выступают счетная палата и министерство внутренних дел. На каждого детсадовца и школьника в сутки выделяется 1 реал и 07 сентаво, это около 19 рублей. Но в реальности на детское питание тратится гораздо больше, это связывают с крайней неэффективностью из-за массы бюрократических процедур, которые школа обязана соблюдать.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Названы страны с самой высокой смертностью из-за плохого питания

Бразилия - большая страна, состоящая из 27 штатов, в которых не только действуют свои законы и правила, но и существуют радикальные отличия от региона к региону в рационе питания населения. Поэтому каждое образовательное учреждение наделено правом составлять собственное меню, исходя из доступности тех или иных продуктов и, конечно, гастрономических предпочтений детей. При этом в обязательном порядке должны соблюдаться установленные PNAE диетические нормы, а само меню может быть одобрено только после проверки диетологом. Школьное меню очень разнообразно. Где-то основу ежедневного рациона составляют рис и мясо курицы, в другой части страны - фасоль, ямс и говядина. Все порции сопровождаются небольшим количеством сезонных овощей и фруктов, из напитков предлагают молоко и другие напитки на его основе, натуральные соки, а в некоторых местах и кокосовую воду. Любая газировка запрещена.

В частных школах родители оплачивают питание самостоятельно. Учащимся также разрешается приносить еду из дома, и многие этим пользуются. Родители стараются разнообразить питание своих чад любимыми продуктами ребенка - йогуртами, орехами, приготовленными дома сэндвичами и выпечкой. Некоторые даже укладывают в ланч-бокс охлаждающие элементы, чтобы сохранить свежесть овощных и фруктовых салатов.

Школьное меню в Бразилии очень разнообразно. Где-то основу ежедневного рациона составляют рис и мясо курицы, в другой части страны - фасоль, ямс и говядина

В последние годы руководство многих штатов стимулирует внедрение цифровых технологий в систему организации питания в государственных образовательных учреждениях. Такой подход позволяет сэкономить средства и усилить контроль как за качеством продуктов, так и за правильностью расходования бюджетных денег. Проблемой является отсутствие электронного учета продуктов и сроков их хранения и несоответствие блюд утвержденному меню, а также логистика - своевременная доставка всех продуктов из меню в нужный день. Случается, что школьным столовым приходится импровизировать, а это сказывается на качестве детского питания. "Цифровая школьная кухня" призвана решить и этот вопрос.

В мире Южная Америка Бразилия
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