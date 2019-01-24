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24.01.2019 12:00
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили рост импорта российских товаров на Украину

Украинский бизнес не может просто взять и перестать сотрудничать со своими российскими партнерами. Такое мнение высказал зампредседателя Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя рост поставок российской продукции на Украину.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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"Порошенко и его команда забывают, что если бы не сотрудничество украинского бизнеса с Россией, то в стране начались бы голод и нищета", - заявил депутат RT.

Он также напомним, что на сегодняшний момент грант МВФ находится под вопросом, а экономика Украины - в стагнации. Поэтому российские связи продолжают работать, считает Водолацкий.

Ранее стало известно, что с января по ноябрь 2018 года Украина значительно нарастила импорт товаров из РФ. За этот период она импортировала российских товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1 процента больше показателя за январь-ноябрь 2017 года.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины
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