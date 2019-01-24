Росстат подвел итоги первых трех недель января. И опубликовал данные об индексе потребительских цен.

Больше всего подешевели яйца. Особенно за последнюю неделю - на 1,3 процента. Свинина подешевела на 0,3 процента.

Немного прибавили в цене пшено (на один процент), баранина и мука (0,6 процента), колбаса полукопченая, сосиски, сардельки, водка, макароны и шоколадные конфеты (стали дороже на 0,4 процента). Подорожали и овощи: капуста, помидоры, картофель и лук.

В целом индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента.

Тем временем самым востребованным продуктом в России в декабре и январе стали мандарины. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Помимо мандаринов в декабре люди чаще всего покупали мясо курицы, алкоголь, табак, сыр, яйца, пиво, яблоки, колбасы и сосиски. В январе к вкусовым пристрастиям покупателей добавились еще бананы и мясные полуфабрикаты. Лидерами продаж также были сахар и хлеб.

В декабре в небольших магазинах у дома средний чек составил 340-350 рублей (310-320 рублей в январе). В гипермаркетах - 1230-1240 рублей (1010-1030 рублей в январе). Средний чек в сетевых супермаркетах как в декабре, так и в январе составил 370-380 рублей.