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24.01.2019 19:29
Рубрика: Экономика

Разбросали цены

С начала года подешевели яйца и подорожала капуста
Текст: Татьяна Шадрина, Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Росстат подвел итоги первых трех недель января. И опубликовал данные об индексе потребительских цен.

Больше всего подешевели яйца. Особенно за последнюю неделю - на 1,3 процента. Свинина подешевела на 0,3 процента.

Фото: Pixabay
Назван самый популярный зимний продукт в России

Немного прибавили в цене пшено (на один процент), баранина и мука (0,6 процента), колбаса полукопченая, сосиски, сардельки, водка, макароны и шоколадные конфеты (стали дороже на 0,4 процента). Подорожали и овощи: капуста, помидоры, картофель и лук.

В целом индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента.

Тем временем самым востребованным продуктом в России в декабре и январе стали мандарины. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Помимо мандаринов в декабре люди чаще всего покупали мясо курицы, алкоголь, табак, сыр, яйца, пиво, яблоки, колбасы и сосиски. В январе к вкусовым пристрастиям покупателей добавились еще бананы и мясные полуфабрикаты. Лидерами продаж также были сахар и хлеб.

В декабре в небольших магазинах у дома средний чек составил 340-350 рублей (310-320 рублей в январе). В гипермаркетах - 1230-1240 рублей (1010-1030 рублей в январе). Средний чек в сетевых супермаркетах как в декабре, так и в январе составил 370-380 рублей.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
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