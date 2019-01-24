В Японии сделают ставку на летающие автомобили

Летающие автомобили появятся в Японии в 2025 году. Их представят общественности на Всемирной выставке Expo, которая пройдет в Осаке. Такую задачу поставило министерство экономики страны.

Как передает "Газета.ru", разработкой и производством летающих авто займутся, в основном, компании малого и среднего бизнеса. Использоваться такие транспортные средства будут, в первую очередь, в малонаселенных горных районах, куда необходимо доставлять различные грузы, и при ликвидации ЧП в малодоступных местностях.

В крупных японских городах летающие машины появятся в 2030 году, предполагают чиновники.