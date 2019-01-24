26 января в Индии отмечается День Республики.

Он был установлен в 1950 году, когда вступила в действие Конституция Индии, и страна перешла от статуса британского доминиона к независимой республике. Праздничные мероприятия проходят в столице государства и в центрах всех индийских штатов. В Дели праздничная процессия следует от президентского дворца к Воротам Индии по центральной улице индийской столицы - Раджпатх. В процессии принимают участие многочисленные красочно оформленные платформы, которые представляют все штаты государства. В шествии также участвуют колонны учащихся, скаутов, различные музыкальные и танцевальные коллективы.

Шествие начинается с торжественного прибытия на центральный проспект президента и премьер-министра страны. Проходит военный парад столичного гарнизона, на котором демонстрируется современное вооружение. Парад сопровождают проносящиеся над Виджай-Чоук - Площадью Победы - эскадрильи индийских военно-воздушных сил.

В этот день проводятся разнообразные фестивали народной музыки и танцев, театральные представления и иные мероприятия. Завершает День Республики церемония "Сигнал отбоя". В ней участвуют президентские гвардейцы, одетые в живописные мундиры XIX века. Сводные армейские оркестры исполняют марши и лирические мелодии. Эта традиция имеет средневековые корни, в те времена звуками отбоя прекращались военные действия. Завершается церемония праздничным фейерверком.