В Индонезии из-за наводнений погибли 26 человек

В результате сильных наводнений на индонезийском острове Сулавеси погибли 26 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Из-за стихии свои дома вынуждены были покинуть почти четыре тысячи местных жителей.

Об этом сообщает портал Detik, ссылаясь на агентство по предотвращению стихийных бедствий провинции Южный Сулавеси.

Сильные дожи продолжаются уже несколько дней, пишет ТАСС. В результате переполнилась и вышла из берегов дамба Били-Били, которая расположена в 30 километрах от административного центра провинции города Макасара.