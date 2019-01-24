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24.01.2019 17:42
Рубрика: В мире

В Киеве демонтируют памятник Суворову

Текст: Александр Ленин

В Киеве приступили к демонтажу памятника великому русскому полководцу Александру Суворову.

Фото: iStock
Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами

Монумент был установлен во дворе военного лицея имени Ивана Богуна на бульваре Леси Украинки, передает издание strana.ua. Примечательно, что раньше данное учебное заведение носило имя Суворова.

"Историческая ротация: сейчас в Киеве наконец демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную таблицу Донцову", - написал председатель так называемого Института национальной памяти, известный неонацист Владимир Вятрович на своей странице в Facebook. В соцсетях также был опубликован снимок, на котором видно, как к монументу русского военачальника подогнали подъемный кран и приступили к выполнению работ.

Фото: iStock
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Решение убрать памятник было принято еще в 2018 году. Будущее монумента пока остается неизвестным. По некоторым данным, его могут установить в другом месте.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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