В Киеве демонтируют памятник Суворову

В Киеве приступили к демонтажу памятника великому русскому полководцу Александру Суворову.

Монумент был установлен во дворе военного лицея имени Ивана Богуна на бульваре Леси Украинки, передает издание strana.ua. Примечательно, что раньше данное учебное заведение носило имя Суворова.

"Историческая ротация: сейчас в Киеве наконец демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную таблицу Донцову", - написал председатель так называемого Института национальной памяти, известный неонацист Владимир Вятрович на своей странице в Facebook. В соцсетях также был опубликован снимок, на котором видно, как к монументу русского военачальника подогнали подъемный кран и приступили к выполнению работ.

Решение убрать памятник было принято еще в 2018 году. Будущее монумента пока остается неизвестным. По некоторым данным, его могут установить в другом месте.