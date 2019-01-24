80 тысяч сомов заплатил один из фанатов кок-бору (козлодрания) в Киргизии за форму любимого игрока - Манаса Ниязова. Экипировку продали на аукционе, проведенном в интернете.

Торги проходили в течение недели на электронной странице Федерации кок-бору КР в социальных сетях. Стартовая стоимость спортивной формы равнялась всего двум тысячам сомов. Но уже через пару дней участники торгов были готовы заплатить за нее 40 тысяч сомов. Ажиотаж объяснялся популярностью как самой игры кок-бору, так и Манаса Ниязова, которого называют лидером национальной команды. В результате стоимость лота в сорок раз превысила стартовую.

Экипировку победителю торгов известный спортсмен намерен вручить лично.

Как сообщили в Федерации кок-бору КР, полученные средства потратят на лечение другого атлета - Дастана Жакеева. В мае прошлого года он упал с лошади во время чемпионата Чуйской области и не может ходить самостоятельно.

Досье "РГ"

Манас Ниязов дебютировал в командном кок-бору в 16 лет. В составе национальной сборной становился победителем Всемирных игр кочевников в 2016 и 2018 годах и серебряным призером чемпионата мира в 2017-м. "Это наша национальная игра, спорт настоящих джигитов. Я вырос, катаясь на лошадях, и с детства их люблю. Нравится ощущение, когда мчишься верхом и ветер дует в лицо", - объясняет Манас Ниязов свою страсть к игре.