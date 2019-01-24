Митинг-реквием, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда, провели в Бишкеке.

Почтить память погибших минутой молчания и возложить цветы к памятнику блокадникам в Парке Победы пришли сотрудники посольства России, представители Россотрудничества, студенты и школьники, а также неравнодушные граждане. Особыми гостями мероприятия, конечно же, стали люди, жившие в осажденном городе, которых позже сумели вывезти в Киргизию.

- Во время блокады в республику эвакуировали шестнадцать тысяч человек, - напомнил посол России в Киргизии Андрей Крутько. - Среди них было около четырех тысяч детей. Многие остались в живых благодаря самоотверженности родителей и героических защитников города.

По мнению дипломата, историческую правду о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда необходимо сохранить и передать молодому поколению.

Учащиеся местных вузов и школ, а также юнармейцы с авиабазы ОДКБ "Кант" возложили к памятнику цветы. Дети читали патриотические стихи. Ученики школы имени Чкалова из города Нарын принесли свои рисунки.

Председатель общества блокадников Анна Кутанова поздравила всех присутствующих с памятной датой. Она тоже прочитала собравшимся стихи собственного сочинения, посвященные памяти погибших.

- Когда началась блокада, мне было двенадцать лет, - поделилась с корреспондентом "РГ" воспоминаниями одна из блокадниц Галина Ивановна Тольская (в девичестве Половинкина. - Прим. ред.). - Людям сразу же стали выписывать карточки на продукты, но я запомнила только чечевицу и хлеб, норма которого уменьшалась с каждым днем. В конце 1942 года выдавали всего 125 граммов хлеба на человека в день.

Галина Ивановна потеряла в блокадном Ленинграде всех близких. "Один раз мама вышла из дома, и пока ее не было, обе сестренки умерли, - вспоминает она. - Я ждала ее возвращения рядом с их телами. Когда мама пришла, я обрадовалась, что я не одна, но утром умерла и она. Меня определили в детский дом, а затем эвакуировали через Ладогу на баржах с открытым верхом. Мы попали под обстрел. Фашисты знали, что на баржах вывозят детей, и тем не менее топили. Нам, в отличие от многих других, повезло. Мы добрались до большой земли живыми".

Многие дети, эвакуированные в годы блокады, были совсем маленькими и почти не помнят пережитое во время блокады. Один из них Шамиль Мухамеджанов только совсем недавно узнал имя родного отца.

- Благодаря поисковому движению Киргизии я выяснил, что его звали Исмаил, - рассказал он. - Я ведь совсем не помню, как попал в детский дом и как нас эвакуировали. Бывает, фрагментами всплывают воспоминания о взрывах, но не знаю, правда это или нет. Мне ведь было на тот момент всего 3-4 года.

В эвакуации Шамиль Мухамеджанов попал в Чон-Сары-Ойский детский дом. "Помню, как мы заготавливали дрова на зиму, - делится он. - Летом у нас был даже свой лагерь. Мы посадили свой сад, делали кирпичи. После выпуска у меня все сложилось хорошо. Отслужил в армии, женился, воспитал детей".

Справка "РГ"



Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го - 872 дня. В сентябре 1941-го в окруженном городе оказалось свыше 2,8 миллиона жителей. В ходе эвакуации 1941-1943 годов из Ленинграда вывезли до миллиона человек. Часть их направили в южные республики СССР, включая Киргизию.

Сейчас в Киргизии проживает всего 25 блокадников. Многие из них - воспитанники детских домов Иссык-Кульской области.