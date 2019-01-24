Инициатива принадлежит народным избранникам, и правительство ее поддержало. Кабмин разработал нужный законопроект, который предусматривает не только запрет пластиковой упаковки, но и введение уголовной, административной, дисциплинарной и материальной ответственности за выброс синтетического бытового мусора в неположенных местах.

Отрава на века

Мусорная тема в республике поднимается постоянно и на разных уровнях. Законодатели ее обсуждают практически ежегодно, а иногда и по два раза в год. Принимают поправки в законодательство, дают поручения правительству, но пока ситуация к лучшему не меняется. Тем не менее, на этот раз парламентарии уделили особое внимание пластиковым отходам.

- Сегодня впору говорить об экологической безопасности государства, - утверждает один из авторов законопроекта Экмат Байбакпаев. - К примеру, "жизнь" одного пластикового пакета или бутылки колеблется от пары минут до нескольких лет. Потом его все равно выбрасывают. Купил, к примеру, человек, бутылку воды, выпил и бросил, где вздумается, и она валяется годами. Между тем ученые утверждают, что процесс разложения пластика в природе длится более тысячи лет. Чтобы хоть как-то контролировать ситуацию с синтетическими бытовыми отходами, мы предложили правительству ужесточить ответственность за использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары. Начнем работать пока в пределах биосферной территории "Иссык-Куль". Ведь вся прибрежная зона и центр озера завалены пакетами и бутылками. Эта так называемая вечная тара приводит к эрозии почвы, а когда попадает в воду, препятствует нересту рыб. Положение усугубляет замкнутость котловины озера Иссык-Куль, отсутствие проточности исключает возможность освободить его от мусора. Позже, в случае успеха, пластиковый мораторий будет реализован в остальных 87 особо охраняемых природных зонах, где сохраняется высокий риск загрязнения полиэтиленовыми пакетами и пластиковой тарой.

По словам нардепа, ситуация осложняется тем, что в курортном регионе нет отлаженного экологического контроля. Лет пять назад здесь действовала система государственного мониторинга, но сейчас по всему побережью можно насчитать всего 11 точек, где производится отбор проб воды. Да и те расположены в основном в курортных зонах. В места, где отдыхают "дикари", экологи не заглядывают.

Вид из окна

Ситуация с мусором не лучше и в других регионах страны. Чтобы убедиться в этом, достаточно отъехать километров десять от столицы по трассе Бишкек-Каракол. На пути следования - села Лебединовка, Ново-Покровка, Киргшелк и так далее. Из несущихся по трассе авто часто прямо на ходу выбрасывают мешки с мусором. Бродячие собаки и ветер разносят это "добро" во все стороны.

Берега местной реки Норус давно превратились в мусорные свалки. С началом весны бутылки, целлофановые пакеты, разовые стаканчики и прочие отходы медленно сползают в воду и уносятся течением. Между тем ниже расположены поля, которые орошаются из этой реки. Раз в год местные жители устраивают субботники. Но мусор убирают чаще всего только рядом с центральной трассой.

- Вы еще не видели, что творится по дороге от Ново-Покровки на объездную, - сетует депутат местного совета Сыдык Осмонов. - Там сваливают отходы машинами, прямо рядом с полем. Причем видно, что номера автомобилей бишкекские. Все это гниет десятилетиями. Мы пробовали убрать свалку. Людям пришлось работать в противогазах. Вычистили все до последнего фантика, а через неделю снова накидали. Пытались номера записывать, на видео снимали и обращались в милицию, но нам сказали, что надо вызывать экологическую службу. Те же говорят: у них недостаточно полномочий. В общем, все без толку.

"РГ" запросила информацию у экологических и правоохранительных структур страны о том, кого и когда наказывали за подобное отношение к природе. Но, увы, ни одно ведомство такой информацией не располагало. А ведь еще в феврале 2017 года в республике приняли закон, ужесточающий административное наказание за выброс мусора из автомобиля. Получается, что документ очутился в урне. Или был брошен мимо нее?

В синтетическом плену

Экологи с одобрением восприняли депутатскую инициативу о запрете пластиковой тары, хотя сомнения, что мера окажется действенной, у них все же остаются. И вот почему.

Киргизия зависит от импорта, 90 процентов которого поступает в республику как раз в пластиковых упаковках. В то же время на крупных рынках ведется бойкая торговля пластиковыми пакетами, одноразовой посудой, бутылками, контейнерами и стаканчиками, и они пользуются бешеным спросом. В частности потому, что реализаторов других товаров штрафуют, если продукция не упакована в специальный полиэтиленовый мешочек. Поэтому нет никакой разницы, что приобретает человек - текстиль или продукты, ведь покупку в любом случае положат в пакет, и замены этой таре нет. Массовое производство бумажной или какой-либо другой упаковки в Киргизии пока не налажено.

Кстати, предлагаемый запрет на пластиковую тару вызвал критику со стороны производителей различных напитков, особенно работающих под международными брендами. По их утверждению, изменения в технологию производства они внести не могут, кроме того, уплачивают специальный утилизационный налог.

В республике, вместе с тем, все же занимаются утилизацией пластиковых отходов, но в переработку поступает не больше 20 процентов от общего количества. Мусор в основном просто прессуется, а затем... складируется. Вывезти из страны его нельзя, поскольку такие отходы давно признаны мировым сообществом вредными.

Комментарий

Олег Печенюк, глава общественного объединения "Независимая экологическая экспертиза":

- Пока не будет налажена глубокая переработка пластиковых отходов, какой бы закон депутаты ни принимали, работать он не будет. Да и предположить, что в курортный сезон в здравницы Иссык-Куля не будут завозить напитки в пластиковых бутылках, очень сложно. Есть и еще один момент, на который я бы обратил внимание. Сама по себе законодательная база в области соблюдении экологических нормативов разработана достаточно четко, но она содержит только требования, а вот механизмы выполнения четко не прописаны. Тогда как очень важно предусмотреть и четко разграничить обязанности и полномочия экологических служб и правоохранительных органов, их ответственность за невыполненную работу. Пока же государственные структуры, так или иначе отвечающие за охрану окружающей среды, предпочитают заниматься контролем, а не участвовать в переработке мусора.

Кстати



Третий год подряд в Киргизии проходят акции по очистке горных вершин от мусора, оставленного альпинистами. В 2015-м году с пика Ленина сняли более 11 тонн консервных банок, пластиковых бутылок и другой тары, которую любители горного восхождения оставляют после себя. В 2016-м была очищена так называемая Ак-Сайская подкова. С пяти вершин с помощью вертолетов вывезли почти 30 тонн отходов.