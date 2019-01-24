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Рубрика: В мире

Права человека или здоровье?

Чиновники минздрава поставили на карту безопасность нации
Текст: Артем Петров (Бишкек)
В Национальном центре фтизиатрии считают, что Киргизии нельзя отказываться от принудительных мер при лечении туберкулеза. Фото: Евгения Евреинова В Национальном центре фтизиатрии считают, что Киргизии нельзя отказываться от принудительных мер при лечении туберкулеза. Фото: Евгения Евреинова
В Национальном центре фтизиатрии считают, что Киргизии нельзя отказываться от принудительных мер при лечении туберкулеза. Фото: Евгения Евреинова
Министерство здравоохранения Киргизии планирует внести на рассмотрение парламента изменения в законы о защите населения от туберкулеза и о ВИЧ/СПИДе. В минздраве объясняют свою инициативу необходимостью привести законодательство в соответствие с международными нормами.

Право на отказ

Из закона о ВИЧ/СПИДе, который действовал с 2005 года, в министерстве здравоохранения предлагают исключить норму о принудительном освидетельствовании на ВИЧ, которое проводится по решению суда на основании постановления органов следствия. Медики полагают, что обследование на ВИЧ должно быть делом добровольным, и нельзя лишать человека права от него отказаться.

Фото: Евгения Евреинова
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Из закона о защите населения от туберкулеза от 1998 года, в свою очередь, минздрав хотел бы вычеркнуть норму, которая предполагает административную и уголовную ответственность за систематическое уклонение от стационарного лечения и угрозу распространения инфекции. Отказаться хотят и от принудительной госпитализации "уклонистов" в специально созданные противотуберкулезные лечебные учреждения. Ранее таких больных могли уложить в клинику по решению суда.

Что интересно, чуть ранее подобные нормы исчезли из административного кодекса. А вот в Уголовном (УК) возможность принудительного лечения преступников, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, туберкулезом, венерическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или СПИДом, еще упоминается. Однако минздрав также предлагает от нее отказаться.

По мировым стандартам?

Как объяснили корреспонденту "РГ" в министерстве здравоохранения Киргизии, исключить определенные нормы из законодательства необходимо, чтобы соответствовать международным обязательствам в сфере защиты прав человека и Конституции.

- В законодательстве говорится об ответственности и принудительном лечении, решение о котором может принять суд. Но это противоречит праву граждан на личную неприкосновенность, закрывает им доступ к медицинской помощи с их согласия. Лечение или обследование не может быть принудительным или применяться с целью наказания, - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" консультант министерства здравоохранения по вопросам доказательной медицины и разработки клинических стандартов Бермет Барыктабасова.

Фото: Архив фонда Help the children - SKD и семьи Бицаровых
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По ее словам, сегодня республиканское законодательство по вопросам принудительного лечения и обследования устарело и по терминологии, и в отношении соответствия международным нормам оказания медицинской помощи и реализации прав человека в Киргизии. "Врачи в наши дни должны информировать и убеждать больных лечиться, но ни в коем случае не принуждать. Это касается и такого заболевания, как туберкулез", - отметила Бермет Барыктабасова.

Не убеждать, а принуждать

Любопытно, что в 2013 году в минздраве, который в то время возглавляла Динара Сагинбаева, предлагали не только принудительно лечить больных туберкулезом, отказывающихся от медицинской помощи, но и лишать их свободы на срок до трех лет.

- В 2012 году число пациентов, страдающих этим недугом, выросло на четыре процента, особенно в Чуйской области, Оше и Бишкеке, - поясняла министр. - Увеличение числа заразившихся объясняется наличием пенитенциарных учреждений. Некоторые граждане, находящиеся за решеткой, не завершают лечение и, выходя на свободу, не встают на учет. Таким образом они подвергают риску заражения других. В целях защиты населения предлагается внести изменения в Уголовный кодекс. В частности, по решению суда принудительно лечить в специальных учреждениях "уклонистов". Там они будут содержаться до полного выздоровления. В случае отказа гражданин будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет с принудительным лечением по месту отбывания наказания.

Однако от этой идеи пришлось оказаться. Чиновники объяснили это тем, что минздрав своей инициативой мог нарушить права человека.

Что думают медики

Медики, непосредственно работающие с больными туберкулезом, считают предложение ведомства не лучшей идеей. "Нам и так сейчас приходится, образно говоря, за многими бегать, уговаривать лечиться, - сказал главный врач Бишкекской городской противотуберкулезной больницы Кубанычбек Айдаралиев. - Теперь, видимо, придется бегать еще больше".

Фото: Евгения Евреинова
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По мнению директора Национального центра фтизиатрии Абдуллата Кадырова, отказываться от ответственности и принудительных мер не стоит. "Несколько лет назад мы выступали с инициативой о лишении свободы не желающих лечиться. Минюст нам отказал, мотивируя отказ нарушением прав человека. Но что важнее: права одного человека или большинства? По данным Всемирной организации здравоохранения, больной устойчивой формой туберкулеза в год заражает 15-20 человек. Некоторые делают это намеренно. Разве они не преступники? Почему к ним нельзя применять принудительные меры, наказывать? Во многих странах есть учреждения принудительного лечения. Раньше и в республике тоже была такая больница, но потом она закрылась", - сказал корреспонденту "РГ" Абдуллат Кадыров.

Мнение

Айбек Бекболотов, замдиректора республиканского центра "СПИД":

- Случаев принудительного медицинского освидетельствования на ВИЧ/СПИД в республике еще не было. Но это не значит, что их и не будет. Как тогда должны будут действовать судебные инстанции, на основании чего выносить решение о медицинском освидетельствовании, если этого потребуют обстоятельства?

Справка "РГ"

По данным Национального центра фтизиатрии КР, начиная с 2001 года уровень заболеваемости туберкулезом в республике снизился на 44 процента. Но ситуация, по словам специалистов, по-прежнему остается напряженной. В данный момент в стране более 5000 больных чахоткой. Половина их - люди в возрасте от 18 до 44 лет.

Самый высокий показатель смертности от туберкулеза в республике был зарегистрирован в 2001 году - 27 случаев на 100 тысяч населения. В 2017-м смертность составила уже пять случаев на 100 тысяч населения.

В мире экс-СССР Киргизия
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