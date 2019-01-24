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24.01.2019 17:47
Рубрика: Общество

В Минтруде рассказали, когда начнется рост рождаемости

Текст: Ольга Игнатова
Возобновление естественного роста населения можно ожидать в 2023-2024 годах. Такой прогноз дали в минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, ранее Росстат опубликовал информацию, что на 1 января 2019 года население России было 146,794 млн человек. А годом ранее аналогичный показатель составлял 146,880 млн человек. За год население сократилось примерно на 86 тысяч человек. Это произошло впервые за десять лет.

Ученые назвали главную демографическую проблему России

В минтруде объясняют снижение численности населения тем, что сократилось число женщин репродуктивного возраста. "При необходимости для преодоления негативной тенденции снижения рождаемости будут приниматься дополнительные меры, направленные на стимулирование рождаемости", - отметили в минтруде.

В то же время, добавили в ведомстве, основные резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности. "Основные действия по снижению смертности должны обеспечиваться за счет повышения качества работы системы здравоохранения", - считают в ведомстве.

В этом году был запущен национальный проект "Демография", который направлен в том числе и на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минтруд Правительство Росстат Национальная программа демографического развития
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