В Минтруде рассказали, когда начнется рост рождаемости

Напомним, ранее Росстат опубликовал информацию, что на 1 января 2019 года население России было 146,794 млн человек. А годом ранее аналогичный показатель составлял 146,880 млн человек. За год население сократилось примерно на 86 тысяч человек. Это произошло впервые за десять лет.
В минтруде объясняют снижение численности населения тем, что сократилось число женщин репродуктивного возраста. "При необходимости для преодоления негативной тенденции снижения рождаемости будут приниматься дополнительные меры, направленные на стимулирование рождаемости", - отметили в минтруде.
В то же время, добавили в ведомстве, основные резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности. "Основные действия по снижению смертности должны обеспечиваться за счет повышения качества работы системы здравоохранения", - считают в ведомстве.
В этом году был запущен национальный проект "Демография", который направлен в том числе и на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.