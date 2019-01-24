В Минтруде рассказали, когда начнется рост рождаемости

Возобновление естественного роста населения можно ожидать в 2023-2024 годах. Такой прогноз дали в минтруде.

Напомним, ранее Росстат опубликовал информацию, что на 1 января 2019 года население России было 146,794 млн человек. А годом ранее аналогичный показатель составлял 146,880 млн человек. За год население сократилось примерно на 86 тысяч человек. Это произошло впервые за десять лет.

В минтруде объясняют снижение численности населения тем, что сократилось число женщин репродуктивного возраста. "При необходимости для преодоления негативной тенденции снижения рождаемости будут приниматься дополнительные меры, направленные на стимулирование рождаемости", - отметили в минтруде.

В то же время, добавили в ведомстве, основные резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности. "Основные действия по снижению смертности должны обеспечиваться за счет повышения качества работы системы здравоохранения", - считают в ведомстве.

В этом году был запущен национальный проект "Демография", который направлен в том числе и на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.