В Нью-Йорке открыли музей КГБ

В Нью-Йорке начал работу музей КГБ. Как уверяют его создатели, единственный в своем роде.

Посетители могут изучить огромное количество экспонатов. В собрании представлены более пяти тысяч предметов, имеющих непосредственное отношение к шпионской деятельности.

Среди прочего, это всевозможные технические средства, которые в своей работе использовали сотрудники "комитета" и завербованные ими агенты - шифровальные машины, радиопередатчики, миниатюрные фотокамеры, в том числе вмонтированные в перстень, диктофоны и многое другое.

Музей стремится рассказать о мире шпионажа своим посетителям в увлекательной и интересной форме, но в то же время в информативном ключе, говорится на официальном сайте учреждения. Организаторы подчеркивают, что не намерены искажать историю и будут подходить к трактовке событий максимально объективно.

Желающим ознакомиться с экспозицией придется выложить за билет 25 долларов. Пенсионерам, студентам и школьникам культпоход обойдется на 5 долларов дешевле. Кстати, музей КГБ работает в ежедневном режиме.