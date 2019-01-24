В Париже презентовали 700-часовый проект режиссера Ильи Хржановского

Парижскую публику трудно чем-либо удивить, но многоплановый проект российского режиссера Ильи Хржановского, как здесь полагают, имеет все шансы произвести на нее такой эффект. Правда, пока здесь мало кто берется предсказывать, будет ли он со знаком "плюс" или "минус".

О чем речь? О премьере байопика, посвященного советскому физику, лауреату Нобелевской премии Льву Ландау. Как известно, в кругу близких и друзей его величали по-свойски "Дау", что, собственно, и дало название этому проекту невиданной ранее продолжительности. 700 часов киноматериала, снятого "по старинке" на 35-миллиметровой пленке. 13 фильмов и даже сериалов разной протяженности: от полутора до восьми и более часов. Но и это далеко не все. Проект предусматривает серию конференций по темам от геополитики до теологии, разнообразные психологические эксперименты с участием зрителей, концерты и много чего другого.

Сценарий того, что должно было поначалу стать классической кинолентой, охватывающей период с 1935 по 1968 годы, был написан Владимиром Сорокиным на основе мемуаров супруги знаменитого ученого Коры Ландау. Однако, когда съемки, начатые еще лет десять тому назад, затянулись, трансформируясь по ходу в нечто совершенно иное, писатель, говорят, посчитал за лучшее отойти от этого проекта.

Главную роль в "Дау" сыграл дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис, возглавляющий оркестр оперы и балета в Перми. Отметим, что российского зрителя немного смутит, что Лев Ландау говорит по-русски с явным иностранным акцентом, чего, естественно, парижане не заметят по той причине, что в иностранной версии советские люди изъясняются голосами Жерара Депардье, Уиллема Дефо, Изабель Аджани, Фанни Ардан и других кинозвезд.

Старт этому невиданному ранее марафону был дан в самом центре французской столицы одновременно на трех площадках. В двух театрах, расположившихся друг против друга на площади Шатле. Один носит название самой площади, другой принадлежит парижскому муниципалитету, что отражено в его названии - Городской театр. Третий участник этого действа - Центр современного искусства имени Жоржа Помпиду, что расположен совсем неподалеку.

Кстати, первоначально этот мегапроект должен был случиться в Берлине. По задумке режиссера прошлой осенью планировалось на Унтер-ден-Линден рядом с Брандербургскими воротами выстроить некое подобие Берлинской стены. Однако тамошний муниципалитет возмутился, мол, "не хватало нам новой", и не дал своего разрешения.

Парижская же мэрия пошла навстречу "Дау" и предоставила (конечно, не бесплатно) два театра, которые, заметим, в настоящее время закрыты и находятся на ремонте, что, кажется, не только не смутило Хржановского и его многочисленную команду, но даже вдохновило. Ведь ободранные стены, фасады местами в строительных лесах вполне соответствуют тематике сталинской эпохи и в целом СССР, поданных в проекте как времена беспросветного тоталитаризма и зажима человеческих устремлений. Правда, префектура полиции Парижа поставила крест на архитектурной составляющей "Дау", в соответствии с которой театры должны были соединяться мостом. Также она запретила использовать туннель, проходящий под площадью Шатле.

Чтобы телетранспортироваться на полвека и более того назад желающим надо приобрести "визу" на сайте "Дау" или в киоске проекта, что в центре площади Шатле. Их три категории: шестичасовая (35 евро), что дает право на экскурсию по театрам, где пока пустующие административные и технические помещения декорированы мебелью, фотографиями и прочими предметами советского быта, а также на просмотр одной из 13 лент. Суточная (75 евро) на три фильма, а также неограниченная за 150 евро с возможностью не только увидеть все эпопею, но и, как подчеркнул представитель проекта "Дау" Илья Пермяков, "индивидуально пообщаться после этого с психологами, теологами, шаманами и с другими профессионалами человековедения".

Но и это не все. В фойе Городского театра действует буфет, где подается борщ, кстати, вполне приличный. Причем в алюминиевых мисках и предлагают поедать его ложками из того же металла. Есть и чай. Вы угадали: тоже алюминиевые до боли знакомой россиянам формы кружки, но для местной публики все это дикая экзотика.

Как реагирует французские СМИ на "Дау"? Понятно, что вердикт будет вынесен ближе к завершению парижского этапа "Дау", а пока оценки самые разнообразные. Так еженедельник "Экспресс" называет его "невероятным путешествием во временном пространстве, которое дает возможность тотального погружения в иную действительность". Примерно также отреагировал модный журнал "Тракс", восхищаясь "артистической смелостью" создателей "шокирующего проекта".

А вот журналисты леворадикальной газеты "Монд", опубликовавшие многоколонный материал о Хржановском и его детище, не скрывают после просмотра "более десяти лент" своих "смешанных чувств". "Трудно критиковать или превозносить этот проект, похожий на лабиринт", считают они. С одной стороны их потряс "реализм декораций и персонажей", а, с другой, "утомляет и оскорбляет провокационный характер многих сцен, особенно секса". Однако наиболее резко высказалась столичная "Либерасьон". В статье "Дау", русские горки и сомнительный монтаж" она пишет о проекте, как о " чем-то, что, кажется, превратилось в тотально безумную вещь под воздействием эффекта мегаломании". При этом газета удивляется количеству людей, готовых защищать "Дау". По мнению "Либерасьон", после того, как на проект было затрачено столько времени, привлечено столько "звезд" и потрачено столько средств, им "трудно признать, что фильмы могут оказаться чем-то наподобие коровьих лепешек, пройденный путь напомнить о дурном вкусе, а весь этот эксперимент свестись к китчевому и ностальгическому Диснейленду, даже трюку или обширной мистификации, которая позабавила лишь Илью К."

Проект "Дау" продлится в Париже до 17 февраля, а затем он должен переместиться в Лондон.