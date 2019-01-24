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24.01.2019 14:07
Рубрика: Экономика

В ПФР назвали размер прибавки к пенсиям сельских жителей

Текст: Ольга Игнатова
В среднем на 1,3 тысячи рублей увеличились пенсии жителей села. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В ведомстве уточнили, что перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров завершен. Пенсии повышены более 803 тысячам неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности.

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Напомним, что с 2019 года введены дополнительные меры поддержки для жителей села. Она заключаются в повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать в сельской местности. В-третьих, он не должен работать.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Также сельским пенсионерам произведена ежегодная индексация страховых пенсий.

Фото: iStock
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В ПФР отмечают, что если сельскому пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума, размер выплат после перерасчета и индексации может остаться прежним либо повыситься незначительно. Это не значит, что пенсия не была увеличена, просто социальная доплата работает по принципу повышения авансом. При назначении пенсии она увеличивает общие выплаты пенсионеру до прожиточного минимума. Далее каждая новая индексация и перерасчеты повышают размер пенсии и соответственно уменьшают размер соцдоплаты.

Пенсионер может обратиться в ПФР и представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. Если человек обратится до конца 2019 года, то перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с нового месяца, следующего за месяцем обращения.

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