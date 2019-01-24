В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу

Красноярские ученые недавно объявили самой полезной в мире рыбой боганидского гольца, который обитает в озерах Сибири.

"Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания", - сказал в интервью "Российской газете" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

- Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного.

Но есть другие ценные в этом смысле виды. Например, сардина иваси, известная еще в советские времена. Мы недавно возобновили ее промысел. Так вот, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3.

Илья Шестаков также сообщил, что собирается поручить отраслевым институтам проанализировать ситуацию и составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.

Полностью интервью руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".