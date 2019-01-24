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Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 20:30
Рубрика: В мире

Бесплатный ланч для выпускника

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
В Южной Корее считается, что завтрак школьники должны есть дома, но вот в отношении обедов существует развитая система государственной поддержки.

Стоит отметить, что образование для детей в течение девяти лет является обязательным, это так называемая школа начальной ступени (шесть классов. - Прим. ред.) и средней ступени. Оставшиеся три года в школе высшей ступени не обязательны, хотя большинство корейских детей учатся 12 лет.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Основная господдержка распространяется на обеды, а не на завтраки, школьникам в первые девять лет обучения с утра раздают по 200 мл молока. Что касается обедов, существуют некоторые различия в зависимости от конкретного региона, но, к примеру, в Сеуле питание для школьников начальной и средней ступени бесплатное, тогда как за обеды в классах высшей ступени платят по 100 тысяч вон в месяц (около 89 долларов. - Прим. ред.). Впрочем, в последнее время и учеников выпускных классов высшей ступени стали кормить обедами бесплатно. Считается, что ребята тратят все время на подготовку к ЕГЭ, а потому надо всем гарантировать нормальное питание.

Обеды вкусные и качественные. Самые младшие школьники обычно питаются прямо в классах, самостоятельно накладывая еду на подносы, тогда как ребят из средней и высшей ступеней кормят в столовых.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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