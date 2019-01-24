В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд

В Шотландии арестовали бывшего премьер-министра страны Алекса Салмонда. Полицейские задержали политика 23 января.

Ожидается, что 64-летний мужчина уже сегодня может предстать перед судом, передает издание The Telegraph.

Пока остается неизвестным, в чем конкретно подозревают бывшего руководителя кабмина. Ранее против него выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин. Салмонд, впрочем, категорически отрицает свою причастность к преступлениям такого рода.

Напомним, что Алекс Салмонд стоял во главе шотландского правительства с 2007 по 2014 годы.