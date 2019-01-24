В Сирии местные жители "воюют" с бойцами "демократических сил"

В сирийском городе Аль-Мансур в провинции Ракка идут столкновения местных жителей с бойцами "Сирийских демократических сил" (СДС) - альянсом светской вооруженной оппозиции, куда входят курды из отрядов народной самообороны YPG и YPJ, негативно настроенные по отношению к Дамаску арабские группы, ассирийские и туркменские отряды. Причиной столкновений стало убийство курдскими полицейскими 40-летнего местного арабского жителя Зейна Аль-Хамед Аль-Зейна, задержанного для принудительной мобилизации. Когда он стал вырываться, то получил пять пулевых ранений, от которых вскоре скончался.

В ответ отряд под названием "Львы Абу-Хамиса", состоящий из соплеменников убитого, поджег КПП в Аль-Мансуре, а затем атаковал и другие блок-посты в городе. Требование соплеменников - чтобы курды покинули город в течение суток.

В ответ бойцы СДС перекрыли дороги. Также зафиксированы случаи применения с их стороны огнестрельного оружия. В ходе беспорядков на настоящий момент погиб один человек.

Аль-Мансура был освобожден от боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) в 2017 году в ходе наступления на Ракку. В настоящее время район контролируется в основном курдскими силами СДС. Отношения между курдами и арабами остаются довольно напряженными. В частности, арабы упрекают курдов в притеснениях, а курды напоминают, что большая часть арабских племен в этом районе ранее присягала на верность ИГИЛ.