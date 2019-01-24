Владимир Путин не приедет на Мюнхенскую конференцию

В этом году президент России Владимир Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "в этом году участие президента в Мюнхенской конференции не запланировано".

Конференция пройдет 15-17 февраля. Ее глава, дипломат Вольфганг Ишингер, ранее говорил РИА Новости, что пригласил Владимира Путина и рассчитывает на его визит. Приглашение получил и премьер-министр Дмитрий Медведев, но в графике этой поездки нет - она совпадает с Сочинским инвестфорумом.