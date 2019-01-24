Военно-техническое сотрудничество Индии и России успешно развивается

Индийско-советские отношения в военной сфере начались в 1955 году, когда Индии были поставлены два транспортных самолета Ил-14С. В последующие годы СССР продал Индии еще 24 самолета Ил-14Т, десять вертолетов Ми-4А, восемь транспортных самолетов Ан-12 и шесть реактивных двигателей (самолет HF-24).

Начальный период военно-технического сотрудничества ограничивался покупкой оружия и оборудования. После 1965 года в Индию была доставлена первая партия из шести истребителей МиГ-21FL.

Впоследствии дружественной стране также были предоставлены техническая помощь и оборудование для создания производственных мощностей по выпуску этого самолета. Этот момент и стал началом технологического сотрудничества двух государств, которое продолжается и сейчас.

В декабре 2018 года Индию посетил министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе визита он отметил, что наше военно-техническое сотрудничество является "беспрецедентным", и Москва ведет его с Дели на долгосрочной основе. На протяжении долгих лет эти отношения строятся на взаимном доверии и дружбе. Оба государства ценят эти отношения и остаются вместе несмотря ни на что. Министр также подчеркнул, что уровень сотрудничества, который поддерживают Россия и Индия, не похож на взаимоотношения ни с одной другой страной.

Сергей Шойгу принял участие в 18-м заседании Индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (IRIGC-MTC). Это орган высшего уровня для мониторинга и руководства общим военно-техническим сотрудничеством между двумя странами. Сопредседателями комиссии являются министр обороны Российской Федерации и министр обороны Индии. Комиссия была создана в 2000 году и состоит из двух рабочих групп и семи подгрупп, которые рассматривают и обсуждают все военно-технические вопросы. Спустя восемь лет после ее формирования для скорейшего выполнения различных проектов был создан Комитет по контролю на высоком уровне (HLMC) с министром обороны Индии и директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (FSMTC) Российской Федерации во главе. Спустя десять лет после создания комитета на встрече в декабре 2018 года обе стороны подписали новое Межправительственное соглашение о реорганизации Индийско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (IRIGC-MTC) в Индийско-российскую межправительственную комиссию по военному и военно-техническому сотрудничеству (M&MTC). Это было сделано для расширения военного взаимодействия и для рационализации функционирования комиссии. В новый формат включена дополнительная рабочая группа во главе с начальником объединенной системы обороны Индии и заместителем начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Совместная разработка военных технологий может сократить длительный процесс создания и внедрения инноваций

Индия и страны, с которыми она делит сухопутные и морские границы, являются государствами, обладающими ядерным оружием. Кроме того, Индия также сталкивается с угрозой трансграничного терроризма. Очевидно, что страна обязана обеспечить способность своих вооруженных сил всегда быть готовыми решать любые проблемы безопасности.

Индия является крупным импортером российской военной техники, и этот импорт превышает 60 процентов. Чтобы обеспечить полную работоспособность своей военной техники и военных платформ, Индия использует возможности Индийско-российской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Это обеспечивает надежную поддержку исправности российского оборудования в период после продажи. Для экономии времени и обеспечения быстрой доступности некоторых необходимых компонентов важно, чтобы Индия производила их на месте. Страна также должна иметь возможность обслуживать различные военные платформы и оборудование. При этом Индия подчеркнула необходимость принятия Россией либерального подхода в отношении передачи технологии для производства компонентов основных оборонных платформ, чтобы они всегда гарантированно поддерживали эксплуатационную готовность. Россия положительно отреагировала на запрос Индии, и теперь решено содействовать совместному производству компонентов в Индии в рамках инициативы "Сделай в Индии".

Наше военно-техническое сотрудничество, которому уже почти два десятилетия, из чисто торговых операций превратилось по сути в объединенный клуб исследований и разработок. Сегодня Индия занимается производством и обслуживанием некоторых новых военных платформ. Однако военно-техническое сотрудничество в области исследований и разработок, производства и обслуживания систем вооружения и платформ после продажи необходимо и дальше развивать и укреплять.

Сейчас успешно развиваются различные двусторонние проекты. К ним относятся местное производство танков Т-90 и самолетов Су-30-МКИ, поставка самолетов МиГ-29-К и вертолетов Камов-31 и Ми-17, модернизация самолетов МиГ-29 и поставка многоствольной ракетной пусковой установки "Смерч". Кроме того, возможно, что на индийских предприятиях будут производиться автоматы АК-103. В целом у обоих государств есть ясность относительно усиления партнерства, и они успешно приступили к разработке одной из самых обсуждаемых в мире ракетных систем BrahМos. Это совместное предприятие НПО "Машиностроение" Российской Федерации и Индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO), которые производят одну из самых быстрых крылатых ракет в мире. Индийская армия также создала три версии этой ракеты. Версия корабельного базирования введена в действие в ВМС Индии в 2005 году. Версия ракеты с воздушным запуском прошла успешные испытания в 2017 году.

Военно-техническое сотрудничество превратилось в объединенный клуб исследований и разработок

Оба государства решили модернизировать и интенсифицировать сотрудничество путем совместного производства и совместной разработки ключевой военной техники и оборудования. Современные технологии изменили методы ведения боевых действий. В дополнение к обычной форме войны государства должны готовиться и к другим видам войны, включая асимметричную, гибридную, кибернетическую и космическую. Поэтому важно, чтобы Индия и Россия расширили свое военно-техническое сотрудничество, в том числе и для решения этих задач. В условиях перехода мировой экономики к концепции "Индустрия 4.0" военные должны учитывать все технологические изменения. Искусственный интеллект, суперкомпьютеры, робототехника, интернет вещей (IoT), большие данные, блокчейн, 3-D печать, нанотехнологии, новые материалы и способы хранения энергии, биотехнологии, генетическое редактирование и прочие достижения науки и технологий могут иметь различные оборонные утилиты и требуют серьезных изменений в военной технике.

В масштабных учениях "Индра-2018" участвовали совместные российско-индийские подразделения. Фото: Пресс-служба посольства Индии

Для решения новых задач экономически эффективным способом Индия и Россия могли бы использовать некоторые из действующих структур своих двусторонних соглашений для достижения прогресса в разработке технологий двойного назначения. Индийско-российской сетью университетов (India-Russia Network of Universities) и другими экспертными организациями обеих сторон могут быть предоставлены конкретные проекты, основанные на их сильных сторонах в изучении некоторых новейших технологий. Индийско-российская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству могла бы опираться на их работу и модифицировать ее в соответствии со своими требованиями. Россия обладает значительным опытом в области робототехники, который может быть использован для военных нужд. Так, российская корпорация "Росатом" находится на продвинутой стадии реализации плана по производству 3D-печатных деталей для ядерной промышленности страны. Эта организация уже вовлечена в развитие ветроэнергетических и гидроэнергетических проектов в Индии. Ее опыт в 3D-печати может быть дополнительным преимуществом для оборонных исследовательских организаций, а успехи, достигнутые в 3D-печати, существенно изменят военную логистику.

Ожидается, что компания Srei Infrastructure Finance Ltd, расположенная в индийском городе Калькутте, будет сотрудничать с Россией в сфере энергетики. Компания совместно с Внешэкономбанком учредила Фонд информационных технологий и инноваций на сумму 200 миллионов долларов США для развития сотрудничества в области искусственного интеллекта, 3D-печати и робототехники. Возможно, первые инвестиционные сделки будут заключены уже в начале 2019 года.

Первая "дорожная карта" российского правительства по разработке Национальной технологической инициативы была направлена на то, чтобы довести долю России на мировом рынке услуг "Индустрии 4.0" как минимум до 1,5 процента. Усилия будут сосредоточены на разработке цифрового дизайна и моделирования, новых материалов, аддитивных технологий (3D-печати), промышленного интернета и робототехники.

Это позволит поднять и военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией на более высокий уровень. Здесь может быть использован двухэтапный подход: во-первых, продолжение аботы с настоящими и предлагаемыми проектами и расширение сферы их применения по мере необходимости, а во-вторых, начать совместную работу по развитию спектра технологий. Для этой цели необходимо использовать сильные стороны как государственного, так и частного секторов обоих государств. Совместная разработка военных технологий может сократить длительный процесс создания и внедрения инноваций. Это и возможность для наших стран совместно развивать свой военно-промышленный комплекс.