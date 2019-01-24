Володин: Google нарушает Конституцию РФ, не показывая на картах Крым российским

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google. Депутаты хотят обсудить с компанией тот факт, что на ее картах неверно указана принадлежность российских регионов - Крыма и Севастополя.

Не указывая их на картах как российские, компания нарушает законы нашей страны, заявил Володин на пленарном заседании, реагируя на одно из выступлений в рамках фракционных "десятиминуток".

- Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов, - сказал глава нижней палаты.

Володин указал на причину - Google, по его оценке, работает под влиянием госдепартамента США. Компания "исполняет все то, что ему там госдеп диктует", отметил Володин.

Он поручил думскому комитету по безопасности пригласить компанию в здание на Охотном ряду, чтобы "высказать нашу позицию, а дальше принимать решение".

- У нас возможности с вами есть, давайте их использовать, - подчеркнул Володин.

- Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, - предположил глава нижней палаты. Он призвал делать все для того, чтобы суверенитет России был защищен от вмешательств в наши внутренние дела через мировую "паутину".