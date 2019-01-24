Володин предложил ввести психологические тесты перед приемом на госслужбу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил меру, которая позволит не брать на работу на госслужбу лиц, склонных к хамству в отношениях с населением.

Глава нижней палаты прокомментировал нашумевшие высказывания чиновников, которые вызвали возмущение в интернете. Речь об этом зашла в ходе интервью "Парламентской газете". Журналист попросил оценить высказывания о том, что "государство "не просило вас рожать", советы, как питаться за мизерные средства".

Вячеслав Володин назвал вопрос качества власти очень актуальным.

- Человек, который пришел на госслужбу, должен понимать, что его главная задача - служить людям, - заявил парламентарий. Он уверен, что сопереживание, корректное отношение - эти качества должны быть присущи любому человеку, работающему в системе органов государственной, муниципальной власти.

- Если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей, - уверен спикер.

Он предположил, что "настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу".

По словам председателя ГД, эти нормы могут найти отражение в поправках к закону о госслужбе, либо же могут быть скорректированы требования к претендентам, которые хотят работать в структуре госвласти.

- Если кандидат ранее занимал должности госслужбы и по-хамски вел себя с людьми, это должно быть ограничением для него на занятие должности, - резюмировал он. Обсуждать такие темы надо, иначе замалчивание приведет к снижению доверия и качества власти, считает Володин.