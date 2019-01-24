Врачи назвали самое полезное мороженое

Самым полезным видом мороженого названо - молочное. Оно менее жирное и калорийное, чем, например, пломбир или сливочное мороженое, и вместе с тем содержит кальций, фосфор, калий, магний и витамины группы В. Такой продукт благотворно влияют на сердце, кости и работу центральной нервной системы.

- Оптимальный вариант - это натуральное мороженое, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов, - цитирует врача-диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елену Ливанцову РИА Новости.

Она отметила, что такой продукт можно без вреда для здоровья употреблять два-три раза в неделю, съедая за один раз около 100 граммов лакомства.

А вот если переборщить с порцией, то можно не только набрать лишний вес, но и спровоцировать раздражение желудка.

- Это может вызвать появление жалоб, характерных для гастрита, - отметил врач-гастроэнтеролог Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко.