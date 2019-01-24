Никогда еще за последние десять лет число россиян, сожалеющих о распаде СССР, не было столь высоким - 66 процентов. Таковы результаты исследования, проведенного "Левада-центром". За 13 лет опросов возросла до максимума - 60 процентов - и доля тех, кто считает, что Советский Союз можно было сохранить. Чаще других о распаде СССР сожалеют люди в возрасте старше 55 лет, но подобные настроения свойственны и молодежи. Свою ностальгию по СССР граждане объясняют по-разному. Чуть более половины огорчены тем, что в 1991 году была разрушена единая экономическая система, 36 процентов сетуют, что люди потеряли чувство принадлежности к великой державе, треть обеспокоена ростом взаимного недоверия и ожесточенности.

"О распаде СССР обычно жалеют по двум причинам. Во-первых, потому, что это была мощная империя, которая давала чувство влияния на историю, играла серьезную роль в международных отношениях и т.п. А во-вторых, что хорошо бы нам снова жить в стране, где было больше справедливости, чем в нынешней России. Так вот, эти мотивы теперь поменялись местами. На первое место выходит желание справедливости", - говорит профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин.

Никогда еще за последние десять лет число россиян, сожалеющих о распаде СССР, не было столь высоким - 66 процентов

В иерархии социальных запросов российского населения справедливость, несомненно, лидирует. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Фондом ИНДЕМ. Они сопоставлены с результатами, полученными Институтом социологии РАН в общенациональном социологическом исследовании мечтаний и целей в жизни российских граждан. Сравнение показало, что справедливость является важной мечтой в российском обществе, а реализации этой мечты граждане ожидают от государства. "В то же время граждане понимают, что государство само несправедливо и поэтому неспособно гарантировать справедливость, - говорит ведущий научный сотрудник Фонда ИНДЕМ Владимир Римский. - Из лозунгов, наилучшим образом выражающих личные мечты российских граждан о будущем страны, наибольшее число сторонников, а именно 45 процентов, получил лозунг "социальная справедливость, равные права для всех, сильное государство, заботящееся о своих гражданах". Другие лозунги оказались гораздо менее значимыми для большинства. В частности, каждый из лозунгов о демократии и свободе самовыражения личности, о возвращении России статуса великой державы и об обеспечении стабильности в обществе поддержала примерно четверть опрошенных. Остальные лозунги не получили и пятой доли их поддержки".

Запросы граждан Советского Союза, по которому сегодня у многих ностальгия, были обращены к государству. К нему же апеллирует и значительная часть нынешнего российского общества. Именно оно, государство, "должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни". На этом, по данным "Левада-центра", настаивают 62 процента россиян. Треть опрошенных считают, что государство "должно устанавливать единые для всех правила игры и следить за тем, чтобы они не нарушались". Сторонники же минимального вмешательства государства "в жизнь и экономическую активность своих граждан" составляют меньшинство - 6 процентов. При этом 58 процентов респондентов убеждены, что люди, попав во власть, "быстро теряют внимание к интересам народа". Еще 28 процентов придерживаются мнения, что "элита живет только своими интересами". И только 9 процентов граждан уверены, что "наши органы власти - народные, у них те же интересы, что и у простых людей".

Люди оценивают деятелей прошлого через призму сегодняшних надежд, разочарований и страхов

В России сложилась "державная" модель взаимоотношений власти и общества, отмечает Василий Аникин (НИУ ВШЭ) в своей работе "Интересы личности, государства и общества в массовом восприятии населения". К такому же выводу пришли эксперты Института социологии РАН. По их данным, 88 процентов россиян считают, что государство должно защищать интересы народа перед интересами личности. Точно такими же убеждениями были проникнуты и граждане СССР, о распаде которого сожалеет сегодня российское большинство.

Отношение общества к тем или иным ушедшим эпохам всегда обусловлено современными реалиями. Некоторое время назад Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) спрашивал представителей населения, когда, с их точки зрения, демократии в стране было больше. О том, что президентство Владимира Путина - самый демократичный период в истории страны, высказалось большинство опрошенных. А следующим по популярности ответом стало: "Демократии было больше всего при Леониде Брежневе".

Второе место, закрепившееся за Брежневым в рейтинге наиболее уважаемых массами правителей России, кого-то, возможно, удивляет. Приписываемая этому лидеру приверженность идеалам свободы и демократии тоже вызывает вопросы. Но всерьез выяснять, почему Брежнев, по мнению значительной части общества, отвечает стандартам демократического правителя, пожалуй, и не стоит. Потому демократия здесь ни при чем. Прикидывая, в какие времена ее было больше, граждане подсознательно давали ответ на другой вопрос: кто из поименованных российских руководителей вам наиболее симпатичен? И первенство Путина с его высоким кредитом доверия в этом случае совершенно объяснимо. С Брежневым же иначе. Тут ностальгия. Тоска по временам, когда большинству наших соотечественников жилось, как им кажется, лучше, чем теперь. Люди оценивают деятелей прошлого не по историческим меркам, а через призму сегодняшних надежд, разочарований и страхов. Эпоха девяностых катком прошлась по судьбам миллионов. Кто выстоял, тот не оглядывается назад с чувством невосполнимой потери. Кто не смог приспособиться к новым реалиям, тот ищет опору в ностальгии по невозвратному. Последних пока, к сожалению, большинство.