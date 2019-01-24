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24.01.2019 05:03
Рубрика: В мире

Washington Post: "Шатдаун" может затянуться до апреля

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает, что частичная приостановка работы федерального правительства может затянуться до марта или апреля. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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По сведениям издания, сейчас Белый дом выясняет у затронутых бюджетным кризисом ведомств, какие программы могут оказаться под угрозой срыва, если "шатдаун" затянется до весны, пишет ТАСС.

С соответствующим запросом к руководителям министерств обратился исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни. Он потребовал предоставить информацию до пятницы. The Washington Post сообщает, что это первое подтверждение того, что администрация Дональда Трампа готовится к затяжному бюджетному кризису.

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе, а представители Демократической партии в Конгрессе выступают против.

Фото: iStock
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Подобные бюджетные кризисы случались в США и прежде. Однако нынешний побил рекорд по продолжительности, а республиканцы и демократы все еще не могут договориться. Без финансирования остаются девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений. В целом "шатдаун" затронул около четверти правительства, для остальных ведомств Конгресс ранее успел выделить средства до конца сентября 2019 года.

На днях в Вашингтоне федеральные служащие устроили акцию протеста. Около 300 человек держали в руках пустые пластиковые тарелки с лозунгами: "Хватит держать федеральных служащих в заложниках", "Нет стене и шатдауну. Закройте стену, откройте правительство!", "Делайте вашу работу, чтобы мы могли делать свою", "Это вы, республиканцы, за это отвечаете".

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