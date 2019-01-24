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24.01.2019 16:14
Рубрика: Происшествия

Завершено расследование дела о гибели восьми пожарных

Текст: Тимофей Борисов

Мосгорсуд отклонил жалобу полковника МЧС Дмитрия Ширлина, который просил восстановить его в должности начальника управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС. От должности он был временно отстранен месяц назад. Таким образом, суд согласился с доводами прокуратуры, которая просила оставить его отстраненным в связи со скорой передачей в суд дела о резонансной гибели восьми московских пожарных в 2016 году.

Ширлина коллеги считают профессионалом, у него 25-летний стаж, но теперь ему грозит до 7 лет. Его обвиняют по ч. 3 ст. 293  УК РФ -  в халатности, повлекшей смерть двух или более лиц.

Пожарные инспекторы МЧС значительно увеличат проверки

Адвокат Иван Батурин подтвердил, что дело закончено, и его подзащитный начал знакомиться с материалами. Пожар на Амурской улице произошел вечером 22 сентября 2016 года и полыхал больше 14 часов. Те восемь пожарных одними из первых прибыли на место, провели разведку и помогли выйти из горящего склада всем работникам. Затем они  поднялись на крышу склада, устанавливая водяную завесу для охлаждения газовых баллонов и компрессоров. Но из-за сильного жара кровля рухнула вместе с ними. Пожарные пережили падение, смогли передать свои координаты по рации тем, кто был снаружи, попросили создать завесу воды. Их услышали, начали отсекать их от огня, и был реальный шанс на спасение, но тут кончилась вода, и люди сгорели.

Обвинение должно было ответить на вопрос, кто виноват, что в гидрантах не оказалось воды. Адвокат Ширлина просил оставить полковника в должности до приговора суда.

Сам же Ширлин назвал произошедшее "трагической случайностью".

"Уже после той трагедии я 27 раз руководил тушением пожаров, награжден за обеспечение безопасности во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу. Я считаю оскорбительными формулировки следствия о том, что могу оказать давление на свидетелей", - сказал обвиняемый.

Происшествия Правосудие Суд
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