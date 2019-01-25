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Авторы Resident Evil 2 посвятили видео культовому режиссеру

25.01.2019,  
11:14
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Youtube Фото: Youtube
Фото: Youtube

25 января состоялся релиз Resident Evil 2, ремейка культовой игры компании Capcom 1998 года. К запуску амбициозного проекта на Youtube опубликован трейлер с живыми актерами.

21 год назад в рекламной кампании на японском рынке (где игра выходила под названием Biohazard 2) принял участие Джордж Ромеро, создатель знаковой ленты "Ночь живых мертвецов", переосмыслившей жанр фильмов ужасов и определившей в нем новое направление - зомби-муви. Знаменитый режиссер поставил и снял два ТВ-спота, а Capcom так гордилась этим фактом, что выпустила оба ролика и 12-минутный фильм об их создании на видеокассете, вошедшей в комплект коллекционного издания Resident Evil 2.

Получившийся ремейк трейлера к ремейку игры - своего рода дань уважения творческому гению Ромеро.

Самый мощный игровой ноутбук уже в России, названа цена

Resident Evil 2 (2019) уже доступна на PC, Sony PlayStation 4 и Xbox One. Стандартное издание для персональных компьютеров стоит 1999 рублей, цена консольных версий начинается с 3799 рублей.

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