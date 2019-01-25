Белорусские ученые создали вакцину против опасного детского заболевания

Белорусские ученые создали и успешно испытали вакцину против нейробластомы - злокачественного онкологического заболевания, которое считается самой распространенной опухолью у детей. Это поражение симпатической нервной системы часто встречается среди белорусских ребят. Созданный в Беларуси препарат помогает предотвратить рецидивы заболевания, которые очень характерны для нейробластомы, сообщается на сайте Постоянного Комитета Союзного государства.

"Мы определили характеристики, присущие опухолевым клеткам, маркеры, по которым организм может распознать, что эта клетка нездорова. Вакцина предполагает введение этих маркеров в виде ДНК в организм, чтобы обучить иммунную систему распознавать опухолевые клетки и убивать их. ДНК-вакцина против нейробластомы уже прошла доклинические испытания", заявили в Минздраве.

Как рассказала телеканалу ОНТ научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Мария Стеганцева, вакцинация больных детей будет происходить сразу после удаления опухоли, когда злокачественных клеток в организме нет.

- Вакцина показала свою эффективность, в частности, способность индуцировать развитие иммунного ответа у животных. Более того, было заметно замедление опухолевой прогрессии. Также на такой доклинической модели оценивали безопасность вакцины, каких-либо побочных эффектов не было, - отметила Мария Стеганцева.

Единственное условие - препарат пригоден только при четвертой стадии заболевания - самой серьезной. По словам белорусских врачей, таковых поступает почти половина от общего числа больных нейробластомой. Пока что у них уровень смертности превышает отметку в 70%, а у половины выживших случаются рецидивы.

Суть новой вакцины - в обучении иммунитета больного, как и при обычной прививке. Только вот болезнь, а точнее - онкомаркеры, вводят в виде ДНК. Благодаря этому иммунитет вовремя распознает вернувшуюся болезнь и помогает организму уничтожить опухолевые клетки.

- Сейчас мы имеем предел возможностей химиотерапии, современная тенденция - иммунотерапия. Методы лечения новые, а то, что новое, естественно, экспериментальное. Поэтому первый эксперимент мы проводили на мышках. До вакцины для человека нам нужно идти. И через год, я думаю, будем иметь эту вакцину, - рассказала в интервью ОНТ директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова.

Аналогов предложенной разработке нет ни в Беларуси, ни в любой другой стране, при том, что ученые по всему миру продолжают попытки создать ДНК-вакцину и проводят клинические испытания. Как отмечают ее создатели, лекарство от рецидивов нейробластомы может попасть в массовое производство, однако не исключен вариант, при котором вакцину будут "подгонять" под каждого конкретного пациента. В прошлом году работа белорусских онкологов заняла первое место в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" на республиканском конкурсе инноваций.