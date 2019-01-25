Белорусские ученые создали вакцину против опасного детского заболевания

"Мы определили характеристики, присущие опухолевым клеткам, маркеры, по которым организм может распознать, что эта клетка нездорова. Вакцина предполагает введение этих маркеров в виде ДНК в организм, чтобы обучить иммунную систему распознавать опухолевые клетки и убивать их. ДНК-вакцина против нейробластомы уже прошла доклинические испытания", заявили в Минздраве.
Как рассказала телеканалу ОНТ научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Мария Стеганцева, вакцинация больных детей будет происходить сразу после удаления опухоли, когда злокачественных клеток в организме нет.
- Вакцина показала свою эффективность, в частности, способность индуцировать развитие иммунного ответа у животных. Более того, было заметно замедление опухолевой прогрессии. Также на такой доклинической модели оценивали безопасность вакцины, каких-либо побочных эффектов не было, - отметила Мария Стеганцева.
Единственное условие - препарат пригоден только при четвертой стадии заболевания - самой серьезной. По словам белорусских врачей, таковых поступает почти половина от общего числа больных нейробластомой. Пока что у них уровень смертности превышает отметку в 70%, а у половины выживших случаются рецидивы.
Суть новой вакцины - в обучении иммунитета больного, как и при обычной прививке. Только вот болезнь, а точнее - онкомаркеры, вводят в виде ДНК. Благодаря этому иммунитет вовремя распознает вернувшуюся болезнь и помогает организму уничтожить опухолевые клетки.
- Сейчас мы имеем предел возможностей химиотерапии, современная тенденция - иммунотерапия. Методы лечения новые, а то, что новое, естественно, экспериментальное. Поэтому первый эксперимент мы проводили на мышках. До вакцины для человека нам нужно идти. И через год, я думаю, будем иметь эту вакцину, - рассказала в интервью ОНТ директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова.
Аналогов предложенной разработке нет ни в Беларуси, ни в любой другой стране, при том, что ученые по всему миру продолжают попытки создать ДНК-вакцину и проводят клинические испытания. Как отмечают ее создатели, лекарство от рецидивов нейробластомы может попасть в массовое производство, однако не исключен вариант, при котором вакцину будут "подгонять" под каждого конкретного пациента. В прошлом году работа белорусских онкологов заняла первое место в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" на республиканском конкурсе инноваций.