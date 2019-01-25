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Бывший сотрудник Samsung поможет Apple с аккумуляторами

25.01.2019,  
12:11
Текст:  Владимир Болотин
Apple продолжает снижать зависимость от сторонних поставщиков комплектующих для своих устройств. Стало известно, что компания займется производством аккумуляторов.
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Пока все "яблочные" смартфоны используют батареи производства Samsung. Но в ближайшее время все должно изменится, поскольку Apple наняла бывшего вице-президента Samsung SDI Сунхо Ана, сообщает Bloomberg. На своем посту кореец курировал производство литий-ионных батарей и аккумуляторов "следующего поколения".

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Как отмечается, на странице Ана в социальной сети LinkedIn говорится, что он присоединился к Apple в декабре. Он возглавил подразделение по разработке аккумуляторов.

Напомним, что самостоятельно производит однокристальные процессоры Ax, разрабатывает модемы и работает над технологией MicroLED для экранов (стоит отметить, что Samsung представила на CES-2019 модульный телевизор на базе этой технологии).

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