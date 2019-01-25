Бывший сотрудник Samsung поможет Apple с аккумуляторами

Apple продолжает снижать зависимость от сторонних поставщиков комплектующих для своих устройств. Стало известно, что компания займется производством аккумуляторов.

Пока все "яблочные" смартфоны используют батареи производства Samsung. Но в ближайшее время все должно изменится, поскольку Apple наняла бывшего вице-президента Samsung SDI Сунхо Ана, сообщает Bloomberg. На своем посту кореец курировал производство литий-ионных батарей и аккумуляторов "следующего поколения".

Как отмечается, на странице Ана в социальной сети LinkedIn говорится, что он присоединился к Apple в декабре. Он возглавил подразделение по разработке аккумуляторов.

Напомним, что самостоятельно производит однокристальные процессоры Ax, разрабатывает модемы и работает над технологией MicroLED для экранов (стоит отметить, что Samsung представила на CES-2019 модульный телевизор на базе этой технологии).