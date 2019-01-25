Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.

Подразумевается, что все три приложения получат единую систему обмена сообщениями. При этом работать они продолжат как отдельные сервисы.

Делается это, по словам главы Facebook, ради безопасности пользователей и конфиденциальности их личных данных. Сообщения на единой платформе будут защищены сквозным шифрованием. Также объединение служб обмена сообщениями позволит бороться с распространением фейковой информации.

Как ожидается, работы по созданию единой платформы, которые уже стартовали, будут завершены ближе к 2020 году.

Марк Цукерберг вместе с сокурсниками запустил Facebook в 2004 году. В настоящее время общее число пользователей соцсетей составляет более 2 миллиардов. Компания Цукерберга купила Instagram в 2012 году, аудитория сервиса в 2018 году превысила миллиард пользователей. Мессенджер WhatsApp был приобретен в 2014 году, с его помощью в настоящее время также общается более миллиарда человек.