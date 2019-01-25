Возможность стереть любое приложение позволит сохранить "резвость" телефона, но вот расходы производителей ПО могут вырасти, так как им придется для России писать отдельную версию приложения. Такие доводы звучали в ответ на инициативу Федеральной антимонопольной службы, которая в пятницу 25 января провела заседание с участниками рынка на тему того, что производители компьютеров, ноутбуков, телефонов будут обязаны обеспечить возможность предустановки российского софта на свои продукты.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) считает, что рынки информационных технологий и мобильных приложений сейчас являются высококонкурентными и вмешательство государства может этим рынкам только помешать. Они считают, что требования ФАС невыполнимы без серьезных затрат со стороны производителей и разработчиков, так как повлекут за собой необходимость разработки для глобальных производителей специальной "российской" версии операционной системы и потребует серьезной перестройки всей архитектуры программного обеспечения устройств. И отечественным разработчикам софта придется разрабатывать по две версии своих продуктов - для России и для экспорта.

У Валентина Макарова, президента некоммерческого партнерства РУССОФТ, которое является крупнейшим и наиболее влиятельным объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России, другая точка зрения. Он считает, что возможность полностью удалить старые приложения у пользователя должна быть, так как "старые, неактуальные программы занимают место, оперативная память забивается, снижается скорость работы телефона". Логично, что нельзя устанавливать нестираемый софт. Если на телефоне предустанавливаются приложения программистов из других стран, логично, что должна быть возможность предустановить и российский софт. Тогда получается равенство, добавляет он.

Ряд производителей отметили, что приложения завязаны на операционную систему, и, удаляя такие приложения, пользователь "ломает" операционную систему.

На мероприятии в ФАС прозвучал вопрос о том, кто будет решать, связаны ли приложения с операционной системой или нет? И для того, чтобы выяснить это, было предложено создать организацию, которая включала бы в свой состав и производителей, и разработчиков, чтобы они делали официальные заключения по тому или иному программному продукту, сказал Макаров. Сейчас ведущий китайский производитель телефонов и программного обеспечения ушел от установки на свою продукцию неудаляемого софта, напомнил Макаров. Американский гигант уже сделал так, что две трети того, что ранее нельзя было стереть, теперь удаляемо на телефонах его производства. Оказалось, что это не такая "дорогая" проблема, констатировал Макаров.

Конкуренция на рынке мобильных устройств сейчас очень высока и американским производителям придется следовать требованиям законов России. В случае, если ему придется уйти с нашего рынка, так как он не будет отвечать требованиям, установленным в РФ, то его нишу займут китайские, корейские производители. Дефицита хороших телефонов сейчас нет, добавил Макаров.