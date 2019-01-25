Фестиваль культуры Индии "Дружба-Дости" продолжается

Россию и Индию на протяжении долгих веков связывают не только торговые или деловые контакты, но и искренняя симпатия и дружба.

Миллионы россиян обожают индийское кино, слушают индийскую музыку, с удовольствием ездят отдыхать на курорты далекой страны. Большой интерес вызывают концерты индийских артистов, какой бы жанр они ни представляли. Именно поэтому российско-индийская декларация 2014 года, подписанная главами двух стран, подчеркивала важность культурных контактов и необходимость проведения фестивалей мастеров искусств.

Первый фестиваль Индии в России состоялся еще в 1987 году. Спустя 30 лет проведение фестиваля возобновлено - решено, что он станет традиционным. Его идея возникла у посольства Индии в РФ, после того как в 2017 году успешно прошло культурное мероприятие "Намасте, Россия!", вызвавшее огромный интерес у россиян. Слово "намасте" - это приветствие, дословно означающее "божественное во мне приветствует божественное в тебе". Когда индийцы произносят "намасте", они складывают ладони и кланяются друг другу, словно иконе, тем самым как бы признавая, что божественное начало присутствует в каждом из людей.

Фестиваль Индии "Дружба-Дости" открылся в Москве в сентябре прошлого года и продлится до конца марта года 2019-го. "Дости" на хинди и означает "дружба", и это слово точно отражает отношение наших народов друг к другу.

В программу фестиваля были включены 34 мероприятия в 22 городах России. В различных концертах и встречах за время фестиваля примут участие 58 индийских артистов, певцов, танцоров, художников, музыкантов и представителей других творческих профессий. Россияне уже увидели выступления нескольких танцевальных коллективов, работающих в классических стилях национальных танцев - южном и северном. У каждого из них - особые движения, грация и зашифрованные смыслы.

Любители инструментальной музыки услышали и увидели уникальные выступления музыкантов. К примеру, в ряде регионов России, где проживает большое количество мусульман (в частности, в Чечне, Башкирии и Татарстане) прошли концерты суфийской духовной музыки. В других крупных городах центра России выступали коллективы современной индийской музыки, известной широким массам по болливудским фильмам, которые немыслимы без большого количества песен и танцев. В Элисте и Улан-Удэ жители могли посетить фотовыставку, посвященную буддизму, его истории, основным храмам, памятникам и проповедникам.

Концерты индийских артистов вызывают большой интерес публики, какой бы жанр они ни представляли

В наступившем году фестиваль "Дружба-Дости" вновь приглашает гостей на свои площадки в городах России. В марте в Москве, Астрахани и Волгограде даст концерты коллектив академии "Гита Упасана", выступающий в старейшем из существующих стилей индийского танца - Одисси. Танцовщицы поражают не только изяществом движений и поз, но и обилием филигранных серебряных украшений, которыми славится восточный штат Орисса, откуда происходит этот танцевальный стиль.

Исполнитель музыки на сантуре Бипул Кумар Рай выступит во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Иркутске и Москве. Сантур представляет собой уникальный струнно-ударный инструмент, на котором играют двумя молоточками, и его удивительное звучание передает все очарование индийской музыки. В Москве и Санкт-Петербурге в январе - феврале демонстрируется выставка уникальных исторических фотографий, посвященная жизни и деятельности Махатмы Ганди, которого называют "отцом нации".

Нет сомнений в том, что деятели искусств Индии еще не раз порадуют россиян своим высоким мастерством.