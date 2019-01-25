Французский "Монако" вновь возглавил Леонарду Жардим

Португальский тренер Леонарду Жардим встал у руля французского "Монако", говорится в официальном заявлении клуба. Он сменил на этом посту знаменитого в прошлом форварда Тьерри Анри, тренерский дебют которого в стане монегасков не заладился.

Для Жардима это будет вторая попытка войти в ту же реку - он уже руководил "Монако" с 2014 по осень 2018 года и завоевал с игроками золото в сезоне 2016/2017 гг.

"Леонарду Жардим подписал контракт на два с половиной года с футбольным клубом "Монако", - сообщается на сайте команды. - Он приступит к своим обязанностям вместе со своим штабом 27 января. Клуб официально прекратил отношения с тренером Тьерри Анри, Франк Пасси будет руководить командой в ближайшем матче чемпионата Франции в Дижоне".

В клубе фактически признали ошибочность расставания с португальцем в прошлом году.

"Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене, это не позволило правильно сформировать новую команду, решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно", - цитирует ТАСС вице-президента клуба Вадима Васильева.

Напомним, что после 21 тура монегаски занимают предпоследнее, 19-е место в чемпионате Франции. Их цвета защищает российский полузащитник Александр Головин и пока его выступление за клуб из Монте-Карло сложно назвать успешным.