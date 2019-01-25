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25.01.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Где можно без профессионального опыта заработать 130 тысяч

Текст: Марина Гусенко
Оказывается, даже не имея опыта работы и хорошего образования, можно зарабатывать весьма неплохие деньги. Специалисты портала Rabota.ru проанализировали вакансии пяти крупных городов России, на которые работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы, на свободный и сменный график, а также - на частичную занятость. Кстати, такая работа идеально подойдет студентам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оказалось, что больше всего на таких условиях в крупных городах готовы платить продавцам и курьерам.

Фото: iStock
Почему работодатели перестали интересоваться образованием соискателей

Итак, в Москве максимальная зарплата продавца без опыта работы может достигнуть 130 тысяч рублей. Средняя же зарплата продавца в Москве составляет 40 тысяч. В Санкт-Петербурге представителям этой профессии без опыта работы готовы платить не больше ста тысяч, в Екатеринбурге - 55 тысяч, Ростове-на-Дону - в пределах 50 тысяч, а Нижнем Новгороде - 40 тысяч.

Второе место в столице по доходу без опыта работы заняли разнорабочие с максимальным на данный момент предложением по зарплате в 125 тысяч рублей. Средняя зарплата для них по Москве - 40 тысяч рублей. В северной столице для них максимальное зарплатное предложение - 80 тысяч. В Нижнем Новгороде - 42, в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге - максимум по 30 тысяч.

Третье место в столице поделили между собой официанты, курьеры и администраторы с максимальными предложениями по зарплате в 100 тысяч рублей. При этом средняя зарплата официантов и администраторов в этом городе составляет 35 тысяч, а курьеров - 30 тысяч. В Санкт-Петербурге им готовы платить не больше 70 тысяч, 80 тысяч и 60 тысяч соответственно. В остальных городах - в пределах от  15 тысяч до 70 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
Где водителям платят около 300 тысяч, а врачам - 200 тысяч

Далее идут операторы call-центра с максимальными зарплатными предложениями в 80 тысяч рублей в Москве (средняя - 35 тысяч). И от 25 тысяч до 50 тысяч - в остальных городах, где проанализированы вакансии.

Грузчики могут получать в столице до 60 тысяч рублей (хотя средняя тоже 35 тысяч). И от 25 тысяч до 40 тысяч - в других городах.

Меньше всего работодатели готовы платить секретарям и офис-менеджерам. Максимальная зарплата для них предлагается в сумме 45 тысяч (26 тысяч - 30 тысяч в среднем по столице). В остальных городах примерно столько же, за исключением Санкт-Петербурга. Там для них есть вакансия с максимальной зарплатой в 50 тысяч рублей.

Экономика Работа
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