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25.01.2019 00:32
Рубрика: Спорт

Анри затеял чистку

Главный тренер "Монако" отправил ряд игроков в дубль
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 16(7774)
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри отправил в резерв нескольких футболистов первой команды. Об этом француз заявил на пресс-конференции в преддверии матча 22-го тура национального чемпионата с "Дижоном".

Анри не стал называть этих игроков, но подчеркнул, что их много. По неофициальным данным, полузащитник сборной России Александр Головин в их число не входит.

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- "Монако" находится в кризисе. Надо действовать, рисковать, - уверен Анри. - Мы идем на предпоследнем месте и можем вылететь. Меня это не устраивает. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не думают только о своем будущем.

Не исключено, что спасать "Монако" в этом сезоне будет другой специалист. По информации французских СМИ, руководство монегасков рассматривает вариант с возвращением на пост главного тренера Леонарду Жардима, уволенного из клуба в октябре прошлого года.

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