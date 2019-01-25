Главный тренер "Монако" отправил ряд игроков в дубль

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри отправил в резерв нескольких футболистов первой команды. Об этом француз заявил на пресс-конференции в преддверии матча 22-го тура национального чемпионата с "Дижоном".

Анри не стал называть этих игроков, но подчеркнул, что их много. По неофициальным данным, полузащитник сборной России Александр Головин в их число не входит.

- "Монако" находится в кризисе. Надо действовать, рисковать, - уверен Анри. - Мы идем на предпоследнем месте и можем вылететь. Меня это не устраивает. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не думают только о своем будущем.

Не исключено, что спасать "Монако" в этом сезоне будет другой специалист. По информации французских СМИ, руководство монегасков рассматривает вариант с возвращением на пост главного тренера Леонарду Жардима, уволенного из клуба в октябре прошлого года.