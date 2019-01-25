Гол Овечкина вошел в топ-10 за первую половину сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших голов регулярного чемпионата за первую половину сезона. В нее вошла и шайба, заброшенная капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным.

На данный момент на счету россиянина 37 шайб за сезон, однако лига выделила гол, автором которого Овечкин стал в декабрьском выездном матче с "Каролиной". Эта шайба вывела "столичных" вперед, и команда в итоге одержала победу.

Та игра складывалась для "Вашингтона" непросто. Проигрывая 1:4, гости к концу второго периода сравняли счет. А в середине заключительной 20-минутки Овечкин броском из левого круга вбрасывания вывел "Кэпс" вперед.

Этот гол не просто позволил команде получить преимущество, но и стал для Александра третьим в матче. После этого "Каролина" сумела сравняться, но "Вашингтон" в итоге вырвал победу в серии буллитов 6:5.

Гол Овечкина лига поставила на восьмое место. А возглавила топ-10 шайба форварда "Торонто" Остона Мэттьюса.

Кстати

НХЛ также назвала 10 лучших вратарских сейвов. Седьмое место в этом списке заняло спасение голкипера "Тампы" в матче недельной давности против "Торонто" (4:2).