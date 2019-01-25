Госдеп США рекомендовал своим гражданам покинуть Венесуэлу

Государственный департамент США призвал своих граждан, находящихся в Венесуэле, покинуть страну в связи с резким обострением внутриполитического кризиса.

В пятницу на своей странице в Twitter Бюро по консульским делам американского внешнеполитического ведомства рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Венесуэлы. Соответствующее оповещение было направлено американцам, собирающимся и уже находящимся за рубежом.

"Американским гражданам, проживающим в Венесуэле или направляющимся туда, следует серьезно рассмотреть возможность покинуть эту страну" и отказаться от планируемых поездок туда, говорится в сообщении Государственного департамента. В противном случае им настоятельно рекомендуется подыскать себе безопасное место.

В Госдепе подчеркивают, что в связи с резким обострением внутриполитической ситуации в этой южноамериканской стране, правительство Соединенных Штатов практически не имеет возможности "оказывать экстренные услуги гражданам США в Венесуэле".