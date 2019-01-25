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Huawei озвучила дату выхода первого 5G-смартфона

25.01.2019,  
11:03
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: huawei.com Фото: huawei.com
Фото: huawei.com

Huawei поделилась планами, касающимися выхода своего первого смартфона, поддерживающего работу в сетях 5G. Глава компании Ху Хоукунь сообщил, что гаджет будет выпущен в июне нынешнего года.

Как уточняет портал Gizmochina, Huawei намерена стать лидером в этом сегменте рынка: уже заявлено, что компания развернула сети 5G в 10 странах. А в скором времени сделает это еще в 20 странах.

В Сеть попали фото включенных Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

Накануне Huawei представила в Китае роутер 5G Wi-Fi. Стандарт Wi-Fi 802.11ax поддерживает скоростную передачу данных (до 11 Гбит/с). и более высокую энергоэффективность. Подобные гаджеты можно будет использовать в устройствах "умного дома" и интернета вещей.

Помимо Huawei, выпустить 5G-смартфоны до конца года планируют Samsung, OnePlus, Xiaomi и Oppo.

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