Huawei озвучила дату выхода первого 5G-смартфона

Huawei поделилась планами, касающимися выхода своего первого смартфона, поддерживающего работу в сетях 5G. Глава компании Ху Хоукунь сообщил, что гаджет будет выпущен в июне нынешнего года.

Как уточняет портал Gizmochina, Huawei намерена стать лидером в этом сегменте рынка: уже заявлено, что компания развернула сети 5G в 10 странах. А в скором времени сделает это еще в 20 странах.

Накануне Huawei представила в Китае роутер 5G Wi-Fi. Стандарт Wi-Fi 802.11ax поддерживает скоростную передачу данных (до 11 Гбит/с). и более высокую энергоэффективность. Подобные гаджеты можно будет использовать в устройствах "умного дома" и интернета вещей.

Помимо Huawei, выпустить 5G-смартфоны до конца года планируют Samsung, OnePlus, Xiaomi и Oppo.